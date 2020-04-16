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Сериалы
Алиса – 1 сезон

Алиса – 1 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 16 апреля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Иван Петухов, Василиса Кузьмина
  • Сценарист: Юлия Гулян, Иван Петухов, Василиса Кузьмина
  • Продюсер: Иван Петухов, Юлия Гулян, Мария Затуловская
  • Количество серий: 5
  • Возрастные ограничения: 12+
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  • Студии/Телеканалы: BAZELEVS
  • Актёры: Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Филиппенко, Даниил Вахрушев, Евгений Егоров, Иван Дергачев, Владимир Любимцев
  •  

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Алиса" 1 сезон

Сериал "Алиса" 1 сезон представляет собой необычный пятисерийный проект. Каждый эпизод – отдельная история, рассказывающая о взаимоотношении водителей и пассажиров с одной стороны и голосового помощника "Яндекса" с – другой. Все герои оригинального мини-сериала являются люди с классическими житейскими проблемами. "Алиса" призвана помочь им, однако не во всех ситуациях человек может положиться на компьютерную программу.

Главные персонажи сериала – разные люди. Например, водитель такси приезжает на стандартный, казалось бы, вызов, но он оборачивается нереальным приключением. А несколько молодых приятелей разгоняют свое авто едва ли не до максимальной скорости, авария неизбежна. Поможет ли голосовой помощник в такой ситуации – на этот и другие вопросы ответит 1 сезон кинопроекта, который выйдет уже в апреле.

Съемочный процесс

"Алиса" – пятисерийное продолжение одноименного короткометражного фильма, который был создан в 2018 году Василисой Кузьминой специально для кинематографического конкурса Medialab "Яндекс.Такси". Съемки первого сезона проходили в 2019 году. Создатели "Алисы" изначально не планировали показывать эпизоды на больших экранах. Найти серии можно будет в интернете.

Актеры о сериале

Ирина Горбачева, сыгравшая девушку Сашу в "Алисе", рассказала о своем отношении к кинопроекту: "Всегда увлекательно сниматься в киносериалах, где хорошо проработан сценарий, есть удачно построенная сюжетна линия. Однако иногда приходится наблюдать обратную картину. Бывает, выходит российский фильм, где подобран неплохой актерский состав, но сценарий плохой, режиссерской работы нет. При этом создатели проекта ни за что не отвечают".

Александра Ревенко, сыгравшая в 1 сезоне заложницу, рассказала о съемках: "Я неожиданно стала участницей этого грандиозного кинопроекта. Меня пригласили на встречу с Василисой Кузьминой, а затем все быстро завертелось, закрутилось – через неделю я уже оказалась на съемках. И, конечно, очень понравилась выделенная мне роль – если честно, всегда о ней мечтала".

Интересные факты сериал "Алиса" 1 сезон

  • Серии снимались специально для кинофестиваля SXSW, который проходил в США в середине марта. Это мероприятие считается престижным. В свое время именно здесь впервые были показаны такие знаменитые кинопроекты, как "Мистер Робот" с Рами Малеком и "Силиконовая долина".
  • Онлайн-премьера состоится в апреле 2020 года.

Где смотреть сериал "Алиса" 1 сезон

Все эпизоды были показаны 16 марта на кинофестивале в американском городе Остин. Картину можно смотреть по следующим ссылкам:

Когда новые серии

Создатели кинопроекта ничего не говорили о продолжении. Они собираются дождаться реакции общественности на необычный мини-сериал. Возможно, если зрители высоко оценят эпизоды, будет вторая часть.

Смотреть сериал Алиса – 1 сезон онлайн

Список серий
1 серия16 марта 2020Смотреть онлайн
2 серия16 марта 2020Смотреть онлайн
3 серия16 марта 2020Смотреть онлайн
4 серия16 марта 2020Смотреть онлайн
5 серия16 марта 2020Смотреть онлайн

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