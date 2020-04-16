Сериал "Алиса" 1 сезон представляет собой необычный пятисерийный проект. Каждый эпизод – отдельная история, рассказывающая о взаимоотношении водителей и пассажиров с одной стороны и голосового помощника "Яндекса" с – другой. Все герои оригинального мини-сериала являются люди с классическими житейскими проблемами. "Алиса" призвана помочь им, однако не во всех ситуациях человек может положиться на компьютерную программу.
Главные персонажи сериала – разные люди. Например, водитель такси приезжает на стандартный, казалось бы, вызов, но он оборачивается нереальным приключением. А несколько молодых приятелей разгоняют свое авто едва ли не до максимальной скорости, авария неизбежна. Поможет ли голосовой помощник в такой ситуации – на этот и другие вопросы ответит 1 сезон кинопроекта, который выйдет уже в апреле.
"Алиса" – пятисерийное продолжение одноименного короткометражного фильма, который был создан в 2018 году Василисой Кузьминой специально для кинематографического конкурса Medialab "Яндекс.Такси". Съемки первого сезона проходили в 2019 году. Создатели "Алисы" изначально не планировали показывать эпизоды на больших экранах. Найти серии можно будет в интернете.
Ирина Горбачева, сыгравшая девушку Сашу в "Алисе", рассказала о своем отношении к кинопроекту: "Всегда увлекательно сниматься в киносериалах, где хорошо проработан сценарий, есть удачно построенная сюжетна линия. Однако иногда приходится наблюдать обратную картину. Бывает, выходит российский фильм, где подобран неплохой актерский состав, но сценарий плохой, режиссерской работы нет. При этом создатели проекта ни за что не отвечают".
Александра Ревенко, сыгравшая в 1 сезоне заложницу, рассказала о съемках: "Я неожиданно стала участницей этого грандиозного кинопроекта. Меня пригласили на встречу с Василисой Кузьминой, а затем все быстро завертелось, закрутилось – через неделю я уже оказалась на съемках. И, конечно, очень понравилась выделенная мне роль – если честно, всегда о ней мечтала".
Все эпизоды были показаны 16 марта на кинофестивале в американском городе Остин. Картину можно смотреть по следующим ссылкам:
Создатели кинопроекта ничего не говорили о продолжении. Они собираются дождаться реакции общественности на необычный мини-сериал. Возможно, если зрители высоко оценят эпизоды, будет вторая часть.
|Список серий
|1 серия
|16 марта 2020
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|2 серия
|16 марта 2020
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|3 серия
|16 марта 2020
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|4 серия
|16 марта 2020
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|5 серия
|16 марта 2020
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