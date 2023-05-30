"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни

Актриса Алина Ланина, прославившаяся благодаря роли в сериале "СашаТаня", рассказала, как скрывала беременность от зрителей.

Алина Ланина сыграла супругу бизнесмена Сильвестра Сергеева в сериале "СашаТаня", благодаря чему у нее появилось много поклонников. Однако они мало что знают о самой актрисе. В недавнем интервью она приоткрыла завесу личной жизни и рассказала то, о чем зрители, смотря сериал, не догадывались.

Оказывается, Ланина два раза снималась в этом проекте беременной. Однако она не стала прятать округлившийся живот под свободной одеждой. Напротив, на помощь пришли блузки и юбки-карандаши. Находящуюся в интересном положении Алину снимали лишь анфас. Так живота видно не было. "Я вставала даже на общих планах, ничего не держала в руках", – вспомнила актриса.

Ланина призналась, что не собиралась рожать детей. "Обе мои беременности не запланированы", – приводит слова звезды сериала "СашаТаня" WomanHit. Однако она нисколько не жалеет, что так сложилось. Мол, незапланированная беременность – лучший вариант для трудоголиков, которые по разным причинам откладывают появление детей на потом.

Сегодня Алина Ланина вместе с мужем воспитывает сына Льва и дочь Надежду. Супруг актрисы тоже имеет отношение к киноиндустрии, однако о нем она мало что рассказывает.