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Вторник 30 мая

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"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни

"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни

Актриса Алина Ланина, прославившаяся благодаря роли в сериале "СашаТаня", рассказала, как скрывала беременность от зрителей.

Алина Ланина сыграла супругу бизнесмена Сильвестра Сергеева в сериале "СашаТаня", благодаря чему у нее появилось много поклонников. Однако они мало что знают о самой актрисе. В недавнем интервью она приоткрыла завесу личной жизни и рассказала то, о чем зрители, смотря сериал, не догадывались.

Оказывается, Ланина два раза снималась в этом проекте беременной. Однако она не стала прятать округлившийся живот под свободной одеждой. Напротив, на помощь пришли блузки и юбки-карандаши. Находящуюся в интересном положении Алину снимали лишь анфас. Так живота видно не было. "Я вставала даже на общих планах, ничего не держала в руках", – вспомнила актриса.

Ланина призналась, что не собиралась рожать детей. "Обе мои беременности не запланированы", – приводит слова звезды сериала "СашаТаня" WomanHit. Однако она нисколько не жалеет, что так сложилось. Мол, незапланированная беременность – лучший вариант для трудоголиков, которые по разным причинам откладывают появление детей на потом.

Сегодня Алина Ланина вместе с мужем воспитывает сына Льва и дочь Надежду. Супруг актрисы тоже имеет отношение к киноиндустрии, однако о нем она мало что рассказывает.

30 мая 2023, 17:10
Фото: кадр YouTube
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ходченкова, Самбурская, Вайкуле: российские артистки, решившие не рожать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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