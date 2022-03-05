Оказалась в интернате из-за болезни: звезда "Школьного вальса" Цыплакова находит утешение в вере

Звезда фильма "Школьный вальс" Елена Цыплакова сегодня не только актриса, но и успешный режиссер. Недавно на "России 1" транслировали снятый знаменитостью сериал "Когда закончится февраль". 63-летняя Елена Октябревна много работает несмотря на то, что в последнее время ее все чаще подводит здоровье.
Проходить через трудности Цыплаковой всегда помогала вера в Бога. Любовь к Господу знаменитости привили еще в раннем детстве. Вместе со сказками бабушка читала будущей актрисе Евангелие. Маленькая Лена очень расстраивалась, когда у нее не получалось ходить по воде. Елена Цыплакова уверена, что с самого рождения ее жизнь "курируют" божественные силы.
Звезда "Школьного вальса" никогда не унывает и стойко переносит все удары судьбы. В семье знаменитости было не принято хандрить. Папа Елены Цыплаковой был тяжело болен – туберкулез. Матери актрисы приходилось постоянно кипятить посуду, чтобы другие домашние не заразились. При этом никто не падал духом. Более того, из-за недуга родителя Лене пришлось два года провести в интернате.
Цыплакова никогда не давала себя в обиду. В школе ее даже прозвали "атаман Цыпа". Она дружила исключительно с мальчишками.
Елена Цыплакова много лет замужем за Павлом Щербаковым. Общих детей у пары нет. Подробнее о личной жизни Елена Цыплакова рассказала в программе "Однажды…" в НТВ, которая вышла на экраны сегодня, 5 марта.