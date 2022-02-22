Бесплодие, отказавшие ноги и исчезновение с экранов: испытания актрисы Елены Цыплаковой

Как сейчас живет звезда советского экрана Елена Цыплакова.

На "России 1" стартовал новый сериал "Когда закончится февраль". Ленту сняла Елена Цыплакова – режиссер и успешная артистка. Самые заметные актерские работы знаменитости – "Школьный вальс", "Не болит голова у дятла" и "Д'Артаньян и три мушкетера". Цыплакова считалась одной из самых красивых актрис, ее обожали зрители. Но Елена Октябревна пропала с экраном на пике славы из-за проблем со здоровьем.

В минувшем году Елена Цыплакова отметила 63-летие. Сегодня артистка сконцентрирована на создании хорошего кино. Актриса уверена, что искусство должно помогать человеку становиться совершеннее. Елене Октябревне интересно рассказывать истории простых людей, говорить о внутренней, духовной жизни.

"Для меня лично очень важно, чтобы то, что создано мной на экране, помогало людям разбираться — что добро, а что зло", – поведала знаменитость в свежем интервью.

Елена Цыплакова счастлива в браке с Павлом Щербаковым. Супруги расписались в 2005-м, а позже обвенчались. Избранник стал для знаменитости надежным другом и поддержкой. Актриса смогла подружиться с дочерью супруга от прошлых отношений. Поговаривают, что Цыплакова души не чает в падчерице, ведь так и не смогла стать матерью. Много лет назад из-за неудачной операции Елена Октябревна потеряла возможность иметь детей.

На долю Цыплаковой, надо сказать, выпало много испытаний. Однажды во время поездки в Африку на кинофестиваль знаменитость заразилась малярией. Медики не сразу поставили актрисе верный диагноз. Лечение и реабилитация были долгими. Из-за медикаментов Елена Октябревна сильно поправилась. Располневшая актриса больше не хотела сниматься в кино,

На этом проблемы Елены Октябревны не закончились. Позднее у Цыплаковой отказали ноги. Оказалось, что у знаменитости запущенный случай сахарного диабета. Доктора пугали Цыплакову, говорили, что она на всю жизнь окажется прикованной к инвалидной коляске. Но знаменитость и с этим смогла справиться.

"Если человек хочет жить, то он относится к каждому дню как к дару Божьему", – отмечает знаменитость.

Цыплакова считает, что каждый день неповторим, поэтому время, отведенное нам, надо ценить. Иногда, говорит Елена Октябревна, важно остановиться и задуматься над тем, принес ли ты плоды своим поведением, мыслями и делами.