"Мы же в каменном веке": за что обругали сериал "Когда закончится февраль" телеканала "Россия"

В Сети появились отзывы на сериал "Когда закончится февраль".

Накануне на "России 1" завершился показ сериала "Когда закончится февраль". Ленту сняла актриса и режиссер Елена Цыплакова. Главную роль в картине сыграла 36-летняя Марина Коняшкина. Зрители уже делятся мнением о фильме.

Лента, говорят в Сети, оставила о себе двоякое впечатления. Многие понимали, что главной героине, столкнувшейся с большой бедой, надо сочувствовать. На персонажа свалилось слишком много несчастий и несправедливости. Между тем аудитория так и не смогла проникнуться историей персонажа. Народ уверен, что всему виной шаблонность сюжета и плоские герои. В ленте поднимается очень важная, глубокая тема, но подана она неубедительно.

Некоторые любители сериалов ругали Марину Коняшкину за плохую игру. Дескать, актриса во всех картинах абсолютно одинаковая.

Других разозлил эпизод, в котором соседка упрекает персонажа Коняшкиной в том, что она рассказала об изнасиловании. Женщина пугает героиню, мол, теперь ее никто не возьмет замуж. Эту сцену обитатели Интернета назвали дикостью.

"Ну конечно, мы же в каменном веке живем, ворота еще измажьте дегтем", – рассудил критик из Сети.

Работа костюмеров у аудитории "России 1" тоже вызвала вопросы. "Главная героиня одета как чучело", – рассуждают в Сети. По мнению обитателей интернета, Коняшкина носила в "шапку-менингитку", ходила неопрятная, растрепанная и месяцами не меняла свитер.

Впрочем, положительные отзывы тоже имеются. "Обожаем Цыплакову и все ее фильмы: жизненные, добрые, поучительные. У каждого фильма есть своя зрительская аудитория", – поддержал режиссера поклонник.