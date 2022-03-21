"Он там целее будет": родственники скрывают проблемы от растолстевшего в колонии Ефремова

58-летний актер Михаил Ефремов находится в колонии. Знаменитость отбывает наказание за решеткой уже год и четыре месяца. Артист, судя по всему, смирился с судьбой. Звезда кино и сериалов не теряет присутствия духа.
Свежими новостями о Михаиле Ефремове с журналистами поделилась его сестра, Анастасия Ефремова. Как оказалось, актер раз в неделю звонит родственнице из отряда. С близкими Ефремов разговаривает по стационарному телефону.
По словам Анастасии, Михаил спокоен и выдержан, тюрьма его не сломала. Знаменитость работает – вставляет замки в молнии медицинской спецодежды. Ефремов много читает. "Он там – целее будет", – рассуждает родственница Михаила.
Михаила Ефремова навещает жена Софья. Супруга привозит актеру его любимые блюда. Артист на условия жизни в колонии не жалуется. Знаменитость даже умудрилась немного растолстеть, сообщает программа "Звезды сошлись" на НТВ.
Анастасия брата в колонии не навещала. Женщина сейчас бьется за родовое гнездо Ефремовых. У родственницы актера есть 20 соток в Московской области, которые она не может оформить должным образом. Участок с домом достался Анастасии от отца – звезды советского экрана Олега Ефремова. Проблемы с загородной недвижимостью Анастасия от Михаила скрывает.