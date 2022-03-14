Опровергавшую слухи о проблемах в семье Добровольскую развели с мужем

В отношениях актрисы Евгении Добровольской и оператора Дмитрия Мананникова поставлена точка. Сегодня, 14 марта, стало известно, что пару развели в суде. Евгения и Дмитрий были мужем и женой 15 лет.
О том, что брак Добровольской висит на волоске, заговорили еще полгода назад. Между тем Евгения упорно опровергала слухи о проблемах в семье, уверяя что с мужем живет душа в душу.
В начале февраля выяснилось, что сплетни, от которых так активно открещивалась артистка, были правдивыми. Добровольская сама подала на развод. Комментировать происходящее в личной жизни Евгения тогда отказалась. Молчит знаменитость и сейчас.
Отметим, Мананников был третьим мужем Евгении Добровольской. Впервые артистка пошла под венец с актером Вячеславом Барановым. В этом союзе звезда экрана впервые стала мамой – родила сына Степана. Первенец актрисы давно проживает в Лондоне. Там он женился на модели из Словакии.
Вторым мужем Евгении Добровольской был актер Михаил Ефремов. Этот брак знаменитости продлился семь лет. У Евгении и Михаила есть общий сын Николай.
Также у артистки есть 20-летний сын Ян, рожденный вне брака от актера Ярослава Бойко. От Дмитрия Мананникова у Евгении Добровольской подрастает дочь Анастасия.