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Сериалы
"Скоро будут одни только легкие": Фандера сделала пугающее сообщение о раке

"Скоро будут одни только легкие": Фандера сделала пугающее сообщение о раке

Актриса Оксана Фандера заговорила об онкологическом недуге.
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В 2014-м у известного актера Филиппа Янковского нашли рак. Медики диагностировали у знаменитости фолликулярную лимфому в третьей стадии. Янковский лечился в Израиле, проходил химиотерапию. К счастью, болезнь удалось победить.

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Филиппа Янковского поддерживала любимая супруга актриса Оксана Фандера. Ходят слухи, что артистка несколько раз уходила от Янковского, но всегда возвращалась. Оксана много раз выручала мужа из беды, например, помогала избавиться от пагубных пристрастий. Когда у актера нашли опухоль, Фандера вновь включилась в борьбу.

В свежей публикации в соцсетях 54-летняя актриса Оксана Фандера создала пост, который встревожил поклонников. Артистка вновь подняла тему онкологических недугов. Знаменитость опубликовала мрачные стихи.

"Скоро будут одни только легкие,/ задыхающиеся,/ истерзанные ковидом и табаком,/ с подступающим раком", – написала Фандера.

Публикация артистки напугала пользователей Сети. Поклонники переживают за здоровье Оксаны и ее избранника Филиппа.

Оксана Фандера и Филипп Янковский, напомним, недавно стали дедушкой и бабушкой. У сына пары Ивана Янковского и его супруги Дианы Пожарской родился сын, которого назвали Олегом.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2022, 11:55 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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