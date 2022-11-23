Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников
партнеры
Среда
23 ноября
Лента новостей
16:50
"Поздравляю с девочкой!": показавшая пузо Васильева сообщила новость
16:50
"Разрывы связок": разжиревшую Федорову нашли повешенной
16:30
"Спасите наши глаза и уши!": народ гонит взашей посягнувшего на святое скандалиста Киркорова
16:10
В свои 40 лет не имеет ни мужа, ни детей: что стало со звездой "Обручального кольца" Пожидаевой
16:02
"Целлюлит и фотошоп": мужик влепил растолстевшей Чеховой смачную оплеуху
15:50
Рак отступил: побелевший как лунь Юдашкин вышел к оторопевшим людям
15:30
Импортозамещение и реставрация: специалисты обсудят сохранение культурного наследия в условиях санкций
15:30
В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
15:30
Полетела вниз: Устроившую жуткую грызню Малышеву сбросили с высоты
15:10
Рядом спустя 30 лет: любовь Николаева и Королевой прошла испытание временем
15:10
Российский бобслеист Баньков скоропостижно скончался в возрасте 24 лет
14:50
"Каждый раз": из прикоснувшегося к лону Волочковой Джигурды излилось самое дорогое
14:30
"На длительном лечении": Безутешная Боярская раскрыла правду о больных детях
14:10
Люберецкие хирурги спасли 70-летней пациентке кисть
13:50
Толпа бушующих фанатов подняла на вилы жену иноагента Пугачеву: Спектакль
13:30
Какие внедорожники подешевели осенью 2022 года?
13:10
"Друг без друга": Сбежавшая из дома Подольская плачется из-за разрыва с Пресняковым
12:56
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
12:50
Житель Кургана украл овец и спалил свою же машину
12:30
"Мне понравились": юркие молодые арабы удовлетворили красивую вдову Этуша
12:10
В Подмосковье загорелся хостел
11:50
Любимая женщина Михалкова тихо ушла в мир иной: Теряем многое
11:30
"Пырнули ножом": Народ молится за жизнь впавшей в кому Цымбалюк-Романовской
11:10
"С любимым": брошенная Чумаковым Ковальчук поскакала в ночи по чужим мужикам
10:50
"У него проблемы с психикой": Скачущую по мужикам Водонаеву разнесли за воспитание похотливого сынка
10:30
Красота – страшная сила: обнародованы самые правдивые фото 67-летней Долиной
10:10
Как заработать на недвижимости в кризис: правила инвестиций
09:50
"Родила": 36-летняя Бузова заявила о ребенке после побега мужика-алкоголика
09:25
Спасибо за все! Брошенная Меладзе беглянка Брежнева объявила о подлой измене
09:05
"Она хотела бы жить на Манхэттене": особняк Тейлор Свифт сдают в аренду
08:45
Умирающая на чужбине жена иноагента Пугачева просит помощи: Деменция
06:11
Во сколько обойдется новогодняя аренда дома
04:15
Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25
02:37
Квартиры-студии в Москве стоят от 3,6 млн
00:02
День памяти шести апостолов: народные приметы в праздник 23 ноября
22:02
"Медики делали все возможное": фанаты плачут навзрыд после шокирующей новости о МакSим
21:52
В России ей не место: покинувшая страну Лорак нарушила молчание спустя месяцы
21:32
Разведенка Бородина прошлась по мужикам: Не готовы на подвиги
21:01
На востоке Москвы загорелась мастерская по ремонту самокатов
20:41
"Мы должны быть ближе друг к другу": возбужденная Волочкова притянула Садальского за язык
19:53
"Не способен поверить в счастье и любовь": Утяшева поставила точку в вопросе развода с Волей
19:16
Актер Гэри Олдмен объявил об уходе
18:55
"Слезы и переживания": увеличившая грудь молодая жена Диброва избавилась от огромной дырки
18:35
Москвичей предупредил россиян об опасности ледяных дождей
18:15
Это было большой ошибкой: изрезанная хирургами Решетова лишилась пятой точки
17:19
Галкина* предупредили о скорой ликвидации: Процесс запущен
16:57
10 лет была любовницей женатого, похоронила единственного сына: трудные испытания Раисы Рязановой
16:38
Жестоко издевался над женой: Готовый к мордобою Газманов отправил себя на плаху
16:18
"Со мной такое в первый раз за 20 лет": Савичева корит себя за нанесенные человеку увечья
15:55
Проревела всю ночь напролет: заплаканная распухшая Седокова умоляет мужика вернуться
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прощай, Пресняков! Настоявшая на разводе Подольская умчала из дома с манатками и детьми
10 лет была любовницей женатого, похоронила единственного сына: трудные испытания Раисы Рязановой
Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25
Ободрали как липку: Суд заставил Гузееву платить 100 тысяч рублей после разборок с соседями
"Мы упустили Дашу": брошенную звезду "Папиных дочек" Мельникову проводили на небеса
Галкина* предупредили о скорой ликвидации: Процесс запущен
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
В свои 40 лет не имеет ни мужа, ни детей: что стало со звездой "Обручального кольца" Пожидаевой

В свои 40 лет не имеет ни мужа, ни детей: что стало со звездой "Обручального кольца" Пожидаевой

Актриса нечасто радует поклонников новыми работами и скрывает личную жизнь.
прочитано 232 раза

Юлия Пожидаева завоевала любовь зрителей еще в начале нулевых. На счету актрисы успешные роли во многих российских сериалах, в том числе в популярных проектах "Обручальное кольцо" и "Ундина". Сегодня, в свои 40 лет, Пожидаева по-прежнему снимается и появляется на экранах. А вот личная жизнь знаменитости до сих пор не сложилась.

ПО ТЕМЕ

Грязная работа в США, измена и одиночество: куда исчезла звезда "Обручального кольца" Нильская

Юлия Пожидаева появилась на свет в 1982 году и выросла в неполной семье. Будущую артистку воспитывала мама, которая работала инженером и не имела никакого отношения к искусству. Сама же Юлия с самого детства видела себя актрисой. Ради своей мечты она окончила школу экстерном и уже в 15 лет стала студенткой Щукинского училища.

Вскоре после получения диплома артистка дебютировала на экранах. В 2002 году она снялась в сериале "Тайный знак", затем сыграла в ленте "Воровка 2. Счастье напрокат", а после исполнила одну из главных ролей в "Ундине". Но настоящая популярность пришла к Пожидаевой через несколько лет, когда на экраны вышел сериал "Обручальное кольцо".

Сегодня в копилке Юлии не один десяток киноработ. Однако не все они оказались такими же успешными, как роль Насти Лапиной. Впрочем, неудачной карьеру актрисы назвать нельзя. Она продолжает работать и периодически появляется на экранах. А вот о личной жизни артистки почти ничего не известно.

Юлия Пожидаева не входит в число звезд, которые выставляют свои амурные дела напоказ и крутят громкие романы. Актриса старается не говорить о личном, но не скрывает, что давно мечтает о большой семье. Однако мужа и детей у нее пока нет. Впрочем, даже когда появятся, поклонники звезды их вряд ли увидят. В одном из интервью Пожидаева утверждала, что не станет показывать публике своих близких.

К счастью, полюбоваться на саму Юлию у зрителей пока есть возможность. В 2020-м она порадовала поклонников, сыграв одну из ключевых ролей в фильме "Опасный соблазн", а в 2021-м приняла участие в шестом сезоне сериала "Ищейка". Нельзя не отметить, что в свои 40 актриса остается такой же обаятельной и хрупкой, как во времена "Обручального кольца". Она старается ухаживать за собой и оставаться в форме.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: кадр youtube.com
Автор: 23 ноября 2022, 16:10 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25

Такая красивая
Шоу-бизнес

Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки

Спаси и сохрани!

Шоу-бизнес

Красота – страшная сила: обнародованы самые правдивые фото 67-летней Долиной

Вот это да!
Шоу-бизнес

"С любимым": брошенная Чумаковым Ковальчук поскакала в ночи по чужим мужикам

Такая счастливая

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+