Юлия Ауг сообщила о стрессе после визита полицейских с автоматами: Готов в любой момент закричать

Звезда сериалов "Екатерина", "Садовое кольцо" и "Метод" призналась, что находится в стрессе.

51-летняя актриса Юлия Ауг снялась дебютной в картине режиссеров Армена Акопяна и Дмитрия Тархова "Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали". В центре сюжета ленты обычная российская семья, члены которой продолжают воевать даже на пороге апокалипсиса. Герои знают, что скоро Земля столкнется с огромным метеоритом и все человечество погибнет, но даже близость скорой смерти не мешает им ссориться.

ПО ТЕМЕ Потерявшая мужа Юлия Ауг отчаялась найти свое счастье

Говоря о фильме, актриса Юлия Ауг отметила, что агрессия сегодня стала чем-то обыденным. С враждебностью и раздражением, по словам знаменитости, сегодня можно встретиться в любом месте. Озлобленные люди обнаруживаются в соцсетях, на улице и в общественном транспорте. С агрессивным поведением реально столкнуться даже на светских раутах самого высокого уровня.

"Ты настолько готов к тому, чтобы в любой момент сразу же закричать, дать по башке, влепить пощечину, что для тебя это перестает быть чем-то из ряда вон выходящим", – рассудила знаменитость.

Юлия Ауг заявила, что находится в постоянном "социально-эмоциональном стрессе". Между тем актриса подчеркнула, что относится к "благополучной" социальной прослойке. У нее есть собственный дом в престижном загородном поселке. Однако и в этом, казалось бы, спокойном местечке на днях произошел большой скандал. Соседи Ауг поругались из-за камеры слежения. Дело дошло до драки. В итоге в поселок, в котором проживает знаменитость, нагрянули полицейские с автоматами. Юлия Ауг, подчеркнула, что сейчас даже состоятельные и благополучные люди похожи на пороховые бочки – готовы взорваться в любой момент.