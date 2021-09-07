Актер "Глухаря" и "Склифосовского" устроил дебош в магазине

46-летний актер сериалов "Глухарь" и "Шакал" накануне оказался в полицейском участке. Как пишут СМИ, Роман Вилейко устроил дебош в супермаркете.
Вечером 6 августа Вилейко отправился в магазин. Кассир супермаркета отказался обслуживать Романа – артист был без маски. Актер вспылил, так как не хотел уходить с пустыми руками.
По словам сотрудников торговой точки, звезда сериала "Глухарь" выглядела трезвой. Между тем, как заметили продавцы, от Романа шел запах спиртного. Вилейко покинуть помещение магазина отказывался, он вел себя агрессивно, шумел.
В итоге охранники вызвали наряд полиции. Романа Вилейко отвезли в участок, где промариновали несколько часов.
Стражи порядка оформили административное правонарушение. Артист ответит перед законом за мелкое хулиганство и отсутствие средства индивидуальной защиты. Сам Вилейко ситуацию пока никак не прокомментировал. Отметим, артист также снимался в картинах "Мент в законе", "Склифосовский" и других.
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