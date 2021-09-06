Звезда "Убойной силы" гонит лежащую после операции дочь на работу

Артист Александр Тютрюмов рассказал о недуге наследницы.

Александр Тютрюмов принял у себя съемочную группу программы "Когда все дома", которая выходит на канале "Россия 1". Артист сериала "Убойная сила" рассказал телевизионщикам, что его дочь перенесла серьезную операцию.

Больше недели назад наследнице артиста Анне удалили грыжу в позвоночнике. Сейчас молодая женщина вынуждена оставаться в постели. Операция, по словам Тютрюмова, прошла успешно, но он все равно тревожится за дочь. Александр Аркадьевич надеется, что его отпрыск скоро пойдет на поправку и вернется к трудовым обязанностям.

"Сейчас дочь больше лежит, либо стоит, но хотелось бы, чтоб работала", – с юмором гонит дочь трудиться Тютрюмов.

Как оказалось, Анна уже более десяти лет руководит фирмой, которую основал ее отец. Она занимает должность продюсера и гендиректора.

Александр Тютрюмов признался, что всегда стремился к труду, без денег он никогда не сидел. Звезда "Убойной силы" уже на пенсии, но работу оставить не может. У телевизора или на даче он себя не представляет. Артист сегодня редко появляется в кадре – теперь он сам снимает кино. Кроме того, знаменитость планирует организовать музей публициста и баснописца Ивана Крылова.