Известный актер о Кабо: Наш "роман" с Олей до сих пор продолжается

Звезды отечественного экрана знакомы три десятка лет.

Ольга Кабо и Александр Иншаков вместе работали в картине "Крестоносец". После премьеры фильма актерам долгое время приписывали роман – слишком уж правдоподобно знаменитости существовали в кадре.

В свежем интервью Александр Иншаков рассказал, в каких отношениях он был с партнершей по фильму "Крестоносец", Актер признался, что знает Ольгу Кабо более 30 лет. Все эти годы актриса была для Александра добрым другом, но не более того. Иншаков признался, что всегда может рассчитывать на поддержку Кабо.

"Наш "роман" с Олей до сих пор продолжается, вы же видите", – лукаво отметил артист.

Актриса тем временем тоже хорошо отзывается об Александре Иншакове. По словам Кабо, благодаря коллеге она однажды стала собачницей. Александр как-то пригласил Ольгу на выставку четвероногих. Там артистка влюбилась в такс.

Александр Иншаков также вспомнил о непростых съемках с Верой Сотниковой. Знаменитости работали вместе над фильмом "Рыцарский роман". Александр и Вера не скрывали ненависти друг к другу на площадке. Скандалы приводили к срыву съемок. Несмотря на конфликт, знаменитости смогли правдоподобно сыграть любовь перед камерой. Сегодня Александр Иншаков с улыбкой говорит о разногласиях с Верой Сотниковой.

Добавим, Александр Иншаков 30 лет в браке с флористом Мариной Терентьевой. Пара бездетна.