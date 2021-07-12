53-летняя Кабо продемонстрировала точеную фигуру в купальнике

Звезда отечественных теленовелл отправилась в Краснодарский край. 53-летняя Ольга Кабо и ее восьмилетний сын Виктор посетила фестиваль визуальных искусств. Мероприятие проходило в детском центре "Орленок".
В личном микроблоге артистка опубликовала снимки с пляжа. Кабо позирует в слитном купальнике с леопардовым принтом. Рядом с Ольгой запечатлен Виктор.
Подписчики похвалили фигуру знаменитости. Звезда российского кино и сериалов получила массу комплиментов. Восьмилетнего Виктора называли маминым любимым защитником.
"Рядом растет мамина защита! Прекрасного отдыха! ❤️❤️❤️", "❤️ Красивые и счастливые 🙏🏻", "Оля, так держать! Вы для меня всегда были примером женственности и красоты!", "Как можно так хорошо выглядеть?! Красавица!", "Вы очень красивая, всего самого доброго!❤️", – отмечали пользователи Сети.
Также Ольга Кабо раскрыла секрет здоровой и гладкой кожи. По словам знаменитости, она использует эссенцию, в который входит 11 аминокислот. Раствор обновляет и восстанавливает клетки.
Кроме того, Кабо частый гость в кабинете косметолога. Знаменитость предпочитает аппаратные процедуры – на область лица, шеи и декольте знаменитости посылают импульсы радиоволн, которые, проникая в ткани, снимают отеки, возвращают коже здоровый цвет и упругость.
Не забывает Ольга Кабо о важности регулярных физических нагрузок. Недавно актриса отечественных теленовелл открыла для себя антигравити-йогу. Это направление фитнеса знаменитости посоветовала коллега по цеху Алика Смехова.
Популярные темы форума
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Какое имя красивее?