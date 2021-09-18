Бочкарева готовится к появлению ребенка

41-летняя Наталья Бочкарева заявила о намерении родить еще детей.

Звезда сериала "Счастливы вместе" занимается благотворительностью и очень любит детей. Она уже второй раз организовала конкурс для одаренных детей "Проза и поэзия" и получила премию за вклад в искусство. У Натальи есть именная творческая школа-студия для детей.

Относительно семьи у Бочкаревой тоже большие планы. Сейчас артистка воспитывает сына Ивана и дочь Марию. Однако наследники уже довольно взрослые, погодкам 13 и 14 лет. Активная мама не скрывает намерения подарить детям братика или сестренку или даже сразу обоих. Наталья признается, что хочет родить, пока позволяет возраст. Бочкарева считает себя счастливым человеком, который любит свою работу и после нее с удовольствием спешит домой.

О потенциальном отце будущих детей известно немного. После развода с адвокатом Николаем Борисовым в 2014 году Бочкарева стала скрывать личную жизнь от посторонних глаз. Ходят слухи, что она вышла замуж за мужчину по имени Роман, однако никакого официального подтверждения этой информации Наталья не дает.