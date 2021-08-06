Кухня для шеф-повара и ванные в стиле спа: известная актриса купила квартиру в башне с персональным лифтом

Актриса и певица Зендая, известная по сериалам "Танцевальная лихорадка!" и "Эйфория", купила роскошную квартиру в Нью-Йорке. Сделка с недвижимостью произошла еще в декабре 2020 года, однако журналисты рассекретили ее только сейчас.
В новых апартаментах Зендаи, что находятся в башне Quay Tower, есть три спальни, гардеробная, кухня для шеф-повара, гостиная и две ванные комнаты в стиле спа. Из квартиры знаменитости открывается роскошный вид – на Манхэттен и гавань.
По голливудским меркам апартаменты актрисы не очень большие – почти 200 квадратных метров. В то же время квартира Зендаи оборудована персональным лифтом. Актриса может входить и выходить из дома незаметно для других обитателей небоскреба. На этаже, где находится жилье актрисы, есть еще четыре квартиры. Между тем Зендая может вообще не встречаться с соседями.
Звезда сериала "Эйфория" заплатила за жилплощадь без малого пять миллионов долларов – около 360 миллионов рублей. В новой квартире Зендаи сделан дизайнерский ремонт. В интерьере много натуральных элементов, например, дубовые полы.
Репортерам удалось выяснить, что Зендая пока не живет в новоприобретенных апартаментах. В последнее время актриса проводит много времени на Западном побережье США вместе с возлюбленным, актером Томом Холландом, с которым снималась в фильме "Человек-паук": Возвращение домой".
Жилплощадь в башне Quay Tower Зендая сдает в аренду. В последний раз она просила 16 тысяч долларов в месяц – это примерно 1,2 миллиона в рублях.
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