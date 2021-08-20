Злоумышленники лишили актера "Моей прекрасной няни" кровно заработанного

Актер сериала "Моя прекрасная няня" Владислав Демченко лишился честно заработанных средств. Знаменитость нарвалась на мошенников.
Во время отдыха в Ессентуках Демченко получил смс-сообщение. Актеру пообещали кешбэк за операции по банковской карте.
Владислава предложение заинтересовало, он прошел по присланной ему ссылке. Артист не понял, что попал на сайт-фальшивку. Надеясь получить скидку Демченко оставил на странице личные данные, которыми воспользовались злоумышленники.
Спустя время с банковского счета актера "Моей прекрасной няни" начали списываться деньги. В итоге знаменитость недосчиталась 70 тысяч рублей.
Владислав Демченко обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции уже начали проверку.
Отметим, ранее компания Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности, объяснила, какие ссылки должны вызывать подозрение. Необходимо обращать внимание на URL – у фишинговых ссылок он содержит множество хаотичных знаков, букв и цифр.
Сайты мошенников заманивают жертв выгодными акциями и привлекательной рекламой. На этих страницах пользователей просят ввести свои данные, совершить покупку или установить приложение. Также вредоносная программа может проникнуть на устройство обитателя Интернета автоматически.
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