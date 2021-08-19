"Решили обзавестись": жену Жигунова из "Моей прекрасной няни" запечатлели у колыбели

Супруга актера и продюсера Сергея Жигунова заинтриговала общественность. 48-летняя журналистка Виктория Ворожбит сообщила, что ее избранника потянуло на малую родину. По словам жены звезды "Моей прекрасной няни", они приобрели жилплощадь подальше от столицы.
"Мы решили обзавестись на исторической родине домиком с периной и колыбелькой", – написала Виктория в личном инстаграм– аккаунте. Также Ворожбит опубликовала свежее фото, на котором запечатлена у люльки, подвешенной к потолку.
Отметим, Жигунов и Ворожбит сейчас путешествуют по России. Недавно актер и его зазноба приехали в Ростов-на-Дону – город, где родился Жигунов. Судя по всему, супруги прошлись по местным музеям. Видимо, фото с колыбелью было сделано на одной из выставок.
Подписчики пришли к выводу, что Жигунов и Ворожбит мечтают о совместном малыше. Благодаря достижениям современной медицины 48-летняя журналистка и 58-летний актер теоретически могут стать родителями.
Отметим, у Сергея Жигунова есть наследница Мария от прошлых отношений с Верой Новиковой. Также он считает родной падчерицу Анастасию – дочь первой жены от другого мужчины. У Виктория Ворожбит есть взрослый сын Александр от медиамагната Виктора Суханова. Отпрыску журналистки уже 22 года.
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