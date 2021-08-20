Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Всех своих учениц опробовал": народ в шоке от любовных связей Кобзона
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
партнеры
Пятница
20 августа
Лента новостей
14:39
Злоумышленники лишили актера "Моей прекрасной няни" кровно заработанного
14:34
Зажравшуюся Земфиру растоптали после слов об уходе: 65 миллионов за корпоратив
14:28
"Почему это случилось?": теряющего слух Корчевникова замучил тяжелый вопрос
14:24
Последний визит: о чем поговорят Путин и Меркель в Москве
14:02
Звезду "Полицейского с Рублевки" доставили в больницу с разбитой головой
14:00
"Где мой коньяк": Бузова одним жестом поставила на место хама Губерниева
13:54
Мужчина ворвался в букмекерскую контору в Армении с гранатами
13:46
Бумеранг? отбившую женатого мужика Макееву настигла страшная участь
13:43
С могилой звезды фильма "Любовь и голуби" Дорошиной случилось страшное
13:39
Разбитый Левкин из группы "На-На" страдает от потери близкого человека: Это моя вина
13:35
Известная актриса раскрыла подробности своего состояния после череды страшных диагнозов и трансплантации
13:05
Всплыли подробности свадьбы 49-летней Федункив и молодого любителя тереться об мужиков
13:03
В Петербурге 56-летний тренер надругался над малолетними подопечными
12:53
Лазарев вышел в свет с двумя сиротливыми ангелочками: Растут без матери
12:18
"Нужно брать пример": редкое видео Добронравова с сыновьями вызвало восторг
12:15
"Должна хвататься за любую возможность": вышедшую в тираж Бузову сватают за изменника
12:09
Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки
11:40
"Несчастный человек": политолог Стариков ответил на выпад Зеленского в сторону Путина
11:34
Поносящего молодых женщин Шаляпина прокляли: Что это чучело возомнило?
11:25
В Госдуме предложили повысить пенсии жителям села
11:18
Поезд насмерть сбил мужчину под Новосибирском
11:17
"Как мужчина в парике": избегающая конкуренции Асмус выставила сестру страшненькой
11:16
"Кто-то, действительно, волновался": Басков рассказал о пиаре на болезни МакSим
10:48
Первый раз замужем: 57-летняя Азиза наконец женила на себе молодого итальянца
10:28
Извращенец Панин сунул народу под нос свои упругие ягодицы: Долой трусы
10:14
Счастливая Седокова вывалила всю правду о мощном "писюндрике" молодого мужа
09:52
Экс-канцлер ФРГ Шредер обвинил президентов США в катастрофе в Афганистане
09:35
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
09:11
Возбужденная Долина публично вывалила дряхлые прелести: Просроченное мясо
08:49
Зеленский пожаловался на эмоциональность Путина
08:48
Опозоренный Манукян разрыдался как ребенок после слов о Бузовой: Я сделал ей предложение
08:42
"Затейник": полуголый Цискаридзе растянул "рогатки" взмыленным красавцам
06:49
"Это просто позор": надменную Волочкову спустили с небес на землю
04:38
К чему снится покупка
02:14
Потеря ребенка и всенародный успех: Как сложилась судьба королевы эпизода Галины Стахановой
01:00
"Кровь каких младенцев она пьет?": 74-летняя Ротару потрясла феноменальным преображением
00:06
Растяжки и лишний вес: в кого превратилась после родов модель Кафельникова
23:21
"Хочешь потрогать?": Киркоров покрутил перед ошарашенным Лазаревым своим большим кожаным самолетиком
22:02
"Не сделал то, что хочу": Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
21:56
В Москве на коляску с ребенком упал стройматериал
21:43
Женатого Малахова сняли за жарким поцелуем с другой женщиной
21:32
Путин и Макрон по телефону обсудили Афганистан и Украину
21:13
В Сергиевом Посаде двух мужчин задержали по подозрению в краже пшеницы
21:01
Стало известно о состоянии госпитализированного Щербакова
20:41
Заслуженный пилот России назвал наиболее опасный для авиаперелетов месяц
20:38
ЕС обвиняет Лукашенко в гибридной атаке
19:42
Зеленский отменил свободную экономическую зону с Крымом
19:41
В Кемерове возле местного дома культуры нашли труп
18:41
В Подмосковье вандал повредил пешеходный мост
18:35
"Все одно и то же": двойник МакSим ужаснулась мистическим совпадениям
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову сравнили с трудоспособной собакой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
Сбежала от молодого жениха? Азиза всполошила народ накануне свадьбы
Растоптанная за дряблую промежность Долина плюнула в россиян: Убогие люди!
"Я изначально не верил в эту историю": Данко вслед за Береттой высказался о вранье "воскресшей" МакSим
Поражено 85% мозга: близкого друга Пугачевой бросили умирать в хоспис
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Известная актриса раскрыла подробности своего состояния после череды страшных диагнозов и трансплантации

Известная актриса раскрыла подробности своего состояния после череды страшных диагнозов и трансплантации

Актриса отказалась от соцсетей.
прочитано 182 раза

31 августа на сервисе Hulu стартует новый сериал "Убийства в одном здании". Актриса Селена Гомес сыграла в ленте одну из главных ролей. В преддверии выхода картины артистка дала откровенное интервью.

ПО ТЕМЕ

У Гомес диагностировали серьезные проблемы со здоровьем

Знаменитую певицу разнесли за полноту

Бывшая звезда Disney, актриса и певица Селена Гомес рассказала, как справляется с проблемами, которые обрушились на нее несколько лет назад. Знаменитость призналась, что многочисленные недуги заставили ее посмотреть на жизнь иначе и подтолкнули к переменам. Например, Селена полностью отказалась от соцсетей.

В 2014 году Селене Гомес диагностировали системную красную волчанку. Болезнь вынудила актрису поставить карьеру на паузу и начать лечение. Пока знаменитость проходила химеотерапию, в Сети обсуждали причины ее внезапного исчезновения. Кто-то пустил слух, что Гомес оказалась в реабилитационном центре из-за наркологической и алкогольной зависимости.

"Я даже не знаю, что, по их мнению, я делала на самом деле – наркотики, алкоголь, беготня, вечеринки. Рассказы были такими отвратительными", – сказала актриса в свежем интервью.

Гомес откровенно рассказала общественности о проблемах, с которыми столкнулась. Признание положило конец появлению порочащих актрису сплетен. С тех пор звезда открыто говорит о своей борьбе с публикой.

В 2017-м состояние Селены Гомес ухудшилось. Актрисе пересадили донорскую почку. А через год звезде диагностировали психический недуг – биполярное аффективное расстройство. Гомес призналась, что почувствовала облегчение, когда доктора наконец поставили ей диагноз.

"Моя волчанка, трансплантация почки, химиотерапия, психическое заболевание... все это, честно говоря, должно было меня выбить из колеи. Каждый раз, когда я через что-то проходила, думала: "Что в этот раз? С чем мне еще придется иметь дело? " – говорит звезда.

Четыре года назад инстаграм-аккаунт Селены Гомес был признан самым популярным. Между тем знаменитость постоянно сталкивалась с негативом в свой адрес. В какой-то момент актриса решила уйти из соцсетей. В 2017-м Гомес наняла ассистента, которому передала логины и пароли от профилей в "Твиттер" и "Инстаграм". С тех пор актриса присылает помощнику фото и цитаты для публикации, которые тот размещает в аккаунте от ее имени.

Отказ от соцсетей позитивно сказался на психическом состоянии Селены Гомес. Кроме того, у актрисы освободилась масса времени для творчества и общения с близкими. Актриса призналась, что ранее часами сидела в Сети и наблюдала за жизнью чужих людей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Mayer / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 13:35 Источник: Elle ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Новая Бриджет Джонс, отвечающая на вызовы времени": стартовали съемки сериала "Отчаянная"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой

Гимнастка сыграла большую роль в жизни коллеги
Шоу-бизнес

Опозоренный Манукян разрыдался как ребенок после слов о Бузовой: Я сделал ей предложение

Он боролся до конца
Шоу-бизнес

Счастливая Седокова вывалила всю правду о мощном "писюндрике" молодого мужа

Певице есть чем похвастаться
Шоу-бизнес

Извращенец Панин сунул народу под нос свои упругие ягодицы: Долой трусы

Актер выступил против нудизма

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Здоровье

Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки
Больше 21 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм ковида "дельта"
За сутки в России ковидом заболели 20 914 человек

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

В Петербурге 56-летний тренер надругался над малолетними подопечными
В Сергиевом Посаде двух мужчин задержали по подозрению в краже пшеницы
В Кемерове возле местного дома культуры нашли труп
В Подмосковье вандал повредил пешеходный мост
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+