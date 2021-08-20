Известная актриса раскрыла подробности своего состояния после череды страшных диагнозов и трансплантации

Актриса отказалась от соцсетей.

31 августа на сервисе Hulu стартует новый сериал "Убийства в одном здании". Актриса Селена Гомес сыграла в ленте одну из главных ролей. В преддверии выхода картины артистка дала откровенное интервью.



Бывшая звезда Disney, актриса и певица Селена Гомес рассказала, как справляется с проблемами, которые обрушились на нее несколько лет назад. Знаменитость призналась, что многочисленные недуги заставили ее посмотреть на жизнь иначе и подтолкнули к переменам. Например, Селена полностью отказалась от соцсетей.

В 2014 году Селене Гомес диагностировали системную красную волчанку. Болезнь вынудила актрису поставить карьеру на паузу и начать лечение. Пока знаменитость проходила химеотерапию, в Сети обсуждали причины ее внезапного исчезновения. Кто-то пустил слух, что Гомес оказалась в реабилитационном центре из-за наркологической и алкогольной зависимости.

"Я даже не знаю, что, по их мнению, я делала на самом деле – наркотики, алкоголь, беготня, вечеринки. Рассказы были такими отвратительными", – сказала актриса в свежем интервью.

Гомес откровенно рассказала общественности о проблемах, с которыми столкнулась. Признание положило конец появлению порочащих актрису сплетен. С тех пор звезда открыто говорит о своей борьбе с публикой.

В 2017-м состояние Селены Гомес ухудшилось. Актрисе пересадили донорскую почку. А через год звезде диагностировали психический недуг – биполярное аффективное расстройство. Гомес призналась, что почувствовала облегчение, когда доктора наконец поставили ей диагноз.

"Моя волчанка, трансплантация почки, химиотерапия, психическое заболевание... все это, честно говоря, должно было меня выбить из колеи. Каждый раз, когда я через что-то проходила, думала: "Что в этот раз? С чем мне еще придется иметь дело? " – говорит звезда.

Четыре года назад инстаграм-аккаунт Селены Гомес был признан самым популярным. Между тем знаменитость постоянно сталкивалась с негативом в свой адрес. В какой-то момент актриса решила уйти из соцсетей. В 2017-м Гомес наняла ассистента, которому передала логины и пароли от профилей в "Твиттер" и "Инстаграм". С тех пор актриса присылает помощнику фото и цитаты для публикации, которые тот размещает в аккаунте от ее имени.

Отказ от соцсетей позитивно сказался на психическом состоянии Селены Гомес. Кроме того, у актрисы освободилась масса времени для творчества и общения с близкими. Актриса призналась, что ранее часами сидела в Сети и наблюдала за жизнью чужих людей.