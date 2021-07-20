Популярная актриса Юлия Хлынина о проблеме: Забываю напрочь имена даже давно знакомых людей

Звезда сериалов "Угрюм-река", "Звоните ДиКаприо!", "Колл-центр" Юлия Хлынина призналась, что считает себя интровертом – человеком замкнутым и застенчивым. Как оказалось, артистке очень сложно общаться с малознакомыми людьми.
"Не нахожу эту волну легкости, тепла и фристайла в разговоре", – пожаловалась актриса в личном "Инстаграм".
По словам Хлыниной, на вечеринках она становится незаметной, обычно зажимается где-нибудь в уголке. Знакомиться сложно, так как разговор обычно не клеится.
"Говорю нелепости (хотя вроде не глупый человек), путаю и забываю напрочь имена даже давно знакомых людей … 🙈 теряю мысль, тону в словах паразитах, путаю буквы внутри слов (привет, дислексия) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала об особенностях собственного склада звезда сериалов.
Между тем, как говорит Юлия, бывают и приятные исключения. Встречая людей с "открытыми лицами, добрыми глазами и искренним интересом", она расслабляется и активно включается в веселье.
В комментариях к публикации Юлии Хлыниной отметилась популярная актриса Марина Александрова. Звезда сериала "Екатерина" намекнула, что испытывает такие же проблемы в общении. Марина поддержала коллегу по цеху.
Напомним, недавно завершились съемки сериала "Елизавета". В картине Юлия Хлынина сыграла главную роль – младшую дочь Петра Первого. 12-серийная лента является приквелом проекта "Екатерина" с Мариной Александровой.
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