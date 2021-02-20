Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Суббота
20 февраля
Лента новостей
10:58
Есть жертвы: в Кабуле прогремели два взрыва
10:53
Хоронят чужие люди: вдова не появилась на прощании с Андреем Мягковым
10:53
"Все впивается в кожу и внизу подтекает": Хлынина откровенно о сексе в необычном месте
10:38
Андрея Мягкова хоронят в элитном гробу за 300 тысяч
10:37
"Я должна была умереть": Екатерина Гордон сделала страшное признание
10:30
"Целовали руки": Петросяна внезапно сравнили с папой римским
10:28
Пострадали люди: под Кемерово произошло тройное ДТП
10:24
В Госдуме ответили на заявления Байдена о России: Словоблудие
10:17
В Москве хоронят Андрея Мягкова
10:15
Россиянин погиб после катания на ватрушке
10:07
В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса
09:57
Дело о нападении на маяк в Петербурге получило неожиданный поворот
09:48
В Сочи горит гостиница
09:44
Лукашенко: Буду делать все, чтобы белорусы отличались от русских
09:29
"Что это было?": изнуренный Галкин сорвался на крик
09:28
42-летняя Ирина Пегова снова отправилась в родильное отделение
09:15
В Челябинской области произошло смертельное ДТП
08:50
"Самый тяжелый день в году": Собчак о смерти близкого
08:46
Ничего неизвестно: вдова перестала выходить на связь после смерти Мягкова
08:45
В Томске горит театр юного зрителя
08:38
В США при крушении самолета погибли люди
08:28
По Крымскому мосту восстановили движение
08:23
Есть жертвы: в Москве машина влетела в остановку
08:02
"Нам пора расстаться": Седокова всполошила поклонников странным посланием
06:04
Навка изменилась до неузнаваемости после слухов о беременности
04:11
Стонущая от удовольствия Кожевникова легла на кровать под вибрирующую машину
02:02
"Видок неприятный у обоих": Чехову сняли с мускулистым жеребцом в красных трусах
23:57
Разрушившей семью шеф-повара Ивлева молодой красотке желают "сгореть в аду"
21:43
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
21:25
"Никаких ухаживаний": после смерти вскрылись подробности личной жизни Мягкова
21:14
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
21:01
Политолог Болкунец: Режим Лукашенко начал необратимое движение к самоуничтожению
20:44
Цымбалюк-Романовская раскрыла истинную причину развода с Джигарханяном
19:36
Новое останкохранилище в Москве позволит создать кадровый резерв в ритуальной сфере
19:20
Наследство достанется чужим: родители Фриске решили оставить без гроша их внука Платона
19:14
Лазарев похвастался обручальным кольцом после признания в связи с Топаловым
18:41
В Германии заявили о лабораторном происхождении коронавируса
18:33
"Я теперь многодетная": жена Малинина показала фото с младенцем
18:32
В России хотят ввести льготы на семейные путевки
18:23
Мистер Биг уже не тот: сильно сдавшую звезду "Секса в большом городе" убрали из продолжения сериала
17:55
"Пропадает гендерная грань": Бородина растоптала переодетого в девочку малолетнего кумира молодежи
17:53
Никас Сафронов пожаловался на баснословную квартплату: За свет 24 тысячи
17:49
"Что-то Боря плохо выглядит": опухший Корчевников переполошил народ
17:43
Российских мужчин поздравят с 23 февраля "Горячим женским маршем"
17:40
Забрали еще квартиру: погрязший в долгах Жигунов лишился последнего
17:32
В Сети появились не опубликованные ранее кадры попойки Высоцкого и Влади
17:17
Новорожденная внучка Валерии оказалась в больнице
17:03
Елизавета II лишила привилегий отказавшегося возвращаться в королевскую семью принца Гарри
16:52
Женимся! Полина Гагарина объявила о помолвке
16:51
Лиза Арзамасова объяснила выбор странного свадебного платья
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой
"Наташа этого не заслужила": голый сын Королевой на шесте вызвал отвращение
"Он является соучастником": больному зеку Ефремову грозит новый срок
Разорвало: видео изувеченной Малышевой вызвало шок
Цымбалюк-Романовская раскрыла истинную причину развода с Джигарханяном
Почему Кремль игнорирует Тихановскую: мнение политолога Мельянцева
Сериалы
"Все впивается в кожу и внизу подтекает": Хлынина откровенно о сексе в необычном месте

"Все впивается в кожу и внизу подтекает": Хлынина откровенно о сексе в необычном месте

Юлия Хлынина. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериалов "Звоните ДиКаприо!", "Метод" и других откровенно ответила на пикантные вопросы. Актриса Юлия Хлынина назвала самое неудобное место для интима.
прочитано 153 раза

Артистка призналась, что практиковала секс за пределами квартиры. Самое неподходящее место для близости, считает Юлия Хлынина, – лодка. Звезда сериалов узнала об этом опытным путем.

ПО ТЕМЕ

"Были в странном окололюбовном тандеме": известная актриса о Хабенском и съемках в "Методе-2"

Юлия Хлынина огорошила сообщением о замужестве

Юлия Хлынина огорошила сообщением о замужестве

По словам звезды, шлюпка скользит по воде в процессе, в ней невозможно найти точку опоры, есть риск получить ссадины и синяки. "Все деревянное, все впивается в кожу, еще внизу лодка подтекает", – поведала Хлынина в свежем интервью.

Артистка уверена, что секс в лодке красив только на экране. Кинематографисты умеют создать потрясающую картинку, которая имеет мало общего с реальностью.

Юлия Хлынина прокомментировала также откровенную сцену в фильме "Дуэлянт". В ленте героиня артистки занимается сексом в карете. После выхода картины ее создателей раскритиковали именно за этот эпизод. По мнению зрителей, момент, в котором персонажи придаются страсти в экипаже белым днем посреди улицы, крайне неуместен.

Хлынина отметила, что на момент съемок картины, секс в карете был "мегауместен". Но кино, как заметила звезда, на этом производственном этапе не заканчивается – есть еще постпроизводство и реакция аудитории. Часто зрители смотрят картину в другом временном и политическом контексте, это, естественно, влияет на восприятие.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 20 февраля 2021, 10:53 Источник: Ютуб-канал "Георгий За Кадром" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боярская воссоединилась с мужем ради Машкова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Женимся! Полина Гагарина объявила о помолвке

Певица готовится к свадьбе
Шоу-бизнес

"Видок неприятный у обоих": Чехову сняли с мускулистым жеребцом в красных трусах

Такую вульгарщину давно не видели
Шоу-бизнес

42-летняя Ирина Пегова снова отправилась в родильное отделение

Актриса рассказала о беременности
Шоу-бизнес

"Самый тяжелый день в году": Собчак о смерти близкого

Ксения тяжело переживала утрату

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+