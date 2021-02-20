"Все впивается в кожу и внизу подтекает": Хлынина откровенно о сексе в необычном месте

Артистка призналась, что практиковала секс за пределами квартиры. Самое неподходящее место для близости, считает Юлия Хлынина, – лодка. Звезда сериалов узнала об этом опытным путем.
По словам звезды, шлюпка скользит по воде в процессе, в ней невозможно найти точку опоры, есть риск получить ссадины и синяки. "Все деревянное, все впивается в кожу, еще внизу лодка подтекает", – поведала Хлынина в свежем интервью.
Артистка уверена, что секс в лодке красив только на экране. Кинематографисты умеют создать потрясающую картинку, которая имеет мало общего с реальностью.
Юлия Хлынина прокомментировала также откровенную сцену в фильме "Дуэлянт". В ленте героиня артистки занимается сексом в карете. После выхода картины ее создателей раскритиковали именно за этот эпизод. По мнению зрителей, момент, в котором персонажи придаются страсти в экипаже белым днем посреди улицы, крайне неуместен.
Хлынина отметила, что на момент съемок картины, секс в карете был "мегауместен". Но кино, как заметила звезда, на этом производственном этапе не заканчивается – есть еще постпроизводство и реакция аудитории. Часто зрители смотрят картину в другом временном и политическом контексте, это, естественно, влияет на восприятие.
Популярные темы форума
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Дети играют.
Подруга увела парня
Хамы водители
Тошнит от бомжей
Кажется я влюбилась ....
Что за поселок Янтарный???
Как в голодные времена