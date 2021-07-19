Занять место Заворотнюк: певица Лолита с треском провалилась

Вокалистке Лолите дали от ворот поворот.

Певица Лолита Милявская призналась, что пробовалась на главную роль в сериал "Моя прекрасная няня". При благоприятном исходе кастинга вокалистка могла бы занять место, которое в итоге получила актриса Анастасия Заворотнюк.

На пробах в "Мою прекрасную няню" Милявская с треском провалилась. По словам Лолиты, это был абсолютно не близкий ей проект. Артистка понимает, почему не прошла и не удивилась, когда роль отдали другой. Знаменитость уверена, что достойно проигрывать – это талант и он у нее есть.

Как оказалось, посетить пробы ситкома Милявскую уговорил психолог. Специалист буквально заставлял артистку ходить на кастинги в рамках терапии.

Напомним, сериал "Моя прекрасная няня" выходил на экраны с 2004 по 2008 год. Свет увидело семь сезонов. Лента была очень популярна у зрителя и завоевала множество престижных наград.

Главную роль в ситкоме исполнила Анастасия Заворотнюк. Роль взбалмошной няни Вики Прутковской прославила актрису.

Как писали "Дни.ру", Анастасия Заворотнюк два года сражается с раком мозга. Артистка лечилась в России и за рубежом. Сейчас, как утверждают светские сплетники, звезда "Моей прекрасной няни" находится в ремиссии и восстанавливается дома. Родные делают все, чтобы сделать жизнь тяжелобольной Анастасии комфортной.

Между тем стало известно, что Анастасия Заворотнюк переписала свой загородный особняк на маму. Как на это отреагировал муж артистки, фигурист Петр Чернышев, – неизвестно.