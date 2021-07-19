"Будет кирдык": побывавшая пять раз в браке Милявская открестилась от детей

Умудренная опытом Лолита Милявская рассказала о том, как она относится к супружеству и материнству.

На днях ведущая программы "ДНК-шоу" на телеканале "Пятница" сама стала героиней своей передачи и поделилась откровениями из личной жизни. За плечами 57-летней певицы пять браков. При этом Лолита Милявская лишь однажды стала мамой.

В своих откровениях артистка сразу открестилась от детей – она призналась, что никогда не хотела наследников. Женщина чувствовала это даже на подсознательном уровне. Кроме того, несмотря на большое количество избранников, среди них не было того, от которого звезде действительно хотелось бы родить ребенка. Лолита заранее понимала, что отношения рано или поздно закончатся.

"Не видела продолжения, заранее знала, что в этих отношениях будет кирдык," – объяснила певица.

Тем не менее, 22 года назад Лолита родила дочь Еву. Какие отношения связывали певицу с отцом девочки, неизвестно. В документах девушка записана как дочь Александра Цекало, который был третьим мужем артистки. Тем не менее, биологическим отцом Евы является другой мужчина, о котором Милявская не говорит.

В жизни Лолита не раз испытывала предательства мужчин, которые вгоняли ее в большой стресс. Певица по-разному переживала это состояние: запивала спиртным, заедала вкусненьким, но в итоге со всем справилась. Сейчас артистка не афиширует свою личную жизнь.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, какой диагноз поставили врачи единственной дочери Лолиты Милявской.