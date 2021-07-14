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Сериалы
Готовящаяся к неблагоприятному исходу Заворотнюк переписала имущество на маму

Готовящаяся к неблагоприятному исходу Заворотнюк переписала имущество на маму

Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк по уши в долгах.
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" два года сражается с онкологическим недугом. У Анастасии Заворотнюк рак мозга. Из-за болезни дела знаменитости пришли в упадок – фирмы актрисы закрылись. У Анастасии остался непогашенный кредит, который она оформила до того, как недуг дал о себе знать. Знаменитость брала деньги под проценты, чтобы помочь мужу, фигуристу Петру Чернышеву, организовать ледовый дворец в Крыму. Проект был убыточным. "Прекрасная няня" оказалась по уши в долгах.

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Моя прекрасная няня (сериал)

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Лечение актрисы в России и за рубежом тоже влетело в копеечку. По словам режиссера Анатолия Демидова, для Заворотнюк освободили целый этаж в ЦКБ. Часть медицинских расходов покрыла страховая компания.

Сейчас болезнь Анастасии Заворотнюк находится в стадии ремиссии. Знаменитость восстанавливается дома. Родные стараются создать звезде сериала "Моя прекрасная няня" комфортную обстановку. В особняке артистки в поселке Крекшино работают няни, домработницы, сиделки. Периодически к актрисе приезжает тренер по лечебной гимнастике. При необходимости Анастасия может вызвать водителя.

По словам Демидова, у "прекрасной няни" есть несколько квартир за границей и в России. Загородный дом Анастасия Заворотнюк не так давно переписала на свою маму. Анатолий считает, что таким образом актриса позаботилась о родительнице. Готовящаяся к неблагоприятному исходу Заворотнюк не оставила мать без крыши над головой. Между тем режиссер не исключает, что дарственной Заворотнюк попыталась спасти имущество от приставов.

Отметим, Анастасию Заворотнюк ранее материально поддержали некоторые российские знаменитости. По слухам, речь идет об очень больших суммах. Актриса получила помощь от Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Татьяны Навки и Стаса Михайлова.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 13:19 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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