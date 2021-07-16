Известный продюсер задержан по обвинению в секс-торговле и отмывании денег

Известного голливудского продюсера Диллона Д. Джордана накануне, 15 июля, задержала калифорнийская полиция. Власти США обвиняют 49-летнего создателя ряда популярных фильмов в организации секс-торговли и отмывании денег.
По версии следствия, Диллон учредил две компании – фирму по производству фильмов и компанию по планированию торжеств и вечеринок. Эти организации продюсер использовал для легализации денежных средств, полученных преступным путем. Также Джордан организовывал встречи женщин, занимающихся проституцией с клиентами.
Счета компаний продюсер использовал для зачисления доходов от проституции и оплаты сопутствующих расходов. Платежи были зарегистрированы как гонорары моделям, консультантам, устроителям частных обедов. Бумаги подписывал сам Джордан, используя вымышленные имена.
Полицейским удалось выяснить, что кинодеятель вел переговоры с любителями продажной любви: отправлял фото проституток, обсуждал цены на секс-услуги, договаривался о месте и времени встречи. Всю переписку с клиентами Диллон вел по электронной почте. Кроме того, Джордан контролировал доставку женщин к "покупателю". Некоторых дам от принуждал заниматься проституцией.
Как стало известно американским СМИ, преступная схема Диллона Д. Джордана работала семь лет – с 2010-го по 2017 год. Есть подозрение, что продюсер сотрудничал с сутенерами из других стран. Жриц любви доставляли самолетами в Великобританию.
Популярные темы форума
Нет счастья
Как перестать много есть?
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Новая квартира!
Муж не дарит подарки
Все мужчины изменяют?
Выживет ли Максим?
Смысл жизни
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Разлюбил