Звезда сериала "Тайны Смолвиля" отправится в тюрьму за привлечение секс-рабынь в секту

Компания прикрывалась работой по проведению тренингов личностного роста. На самом деле же это была секта, занимающаяся секс-рабством.
Эллисон Мэк помогала Киту Раньеру привлекать и вербовать в секту девушек. Звезда "Тайн Смолвиля" пользовалась своей известностью, поэтому новички ей верили. Вступив в секту, они подвергались сексуальному насилию и множеству других физических и моральных издевательств.
Жертв мучали голодом и шантажировали. В рядах компании были, в том числе, и подростки. Эллисон Мэк арестовали еще три года назад. Но тогда артистка отрицала свою вину. В 2019 году она все же "раскололась", сознавшись в содеянном.
Знаменитость глубоко раскаялась в своих действиях. Она назвала свою деятельность в секте самой большой ошибкой. Звезда заверила, что оставшуюся жизнь посвятит работе над тем, что совершила. Она призналась, что сначала по настоящему верила Киту Раньеру и пыталась через организацию совершенствовать себя.
Лидер секты тоже понесет наказание. Его приговорили к 120 годам тюрьмы.
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