Пуговка из "Папиных дочек" эмигрирует из России

Звезда ситкома поделилась планами на будущее.

Звезда сериала "Папины дочки" планирует эмигрировать из России. Екатерина Старшова хотела бы перебраться в Великобританию.

Исполнительница роли Пуговки в ситкоме уже начала подтягивать английский. Старшова учит язык самостоятельно, для этих целей она купила литературу и курсы в Сети. "В мои планы входит переезд на ПМЖ", - отметила девушка. Екатерина на сто процентов не уверена, получится ли реализовать эти мечты, однако прикладывает много усилий, чтобы сделать их реальностью.

Сегодня "папина дочка" работает в одном из столичных фитнес-клубов. Старшова преподает детям растяжку. Напомним, ранее Екатерина серьезно увлекалась фигурным катанием.

Не так давно артистка открыла для себя новую страсть – музыку. Старшова спонтанно купила синтезатор и начала сама учиться играть. Артистку так увлекает процесс освоения инструмента, что она может посвятить этому целый день.

Напомним, в сериал "Папины дочки" Екатерина Старшова попала в возрасте пяти лет. Практически все ее детство прошло на съемочной площадке. Между тем, окончив школу, Старшова не пошла в актрисы. К удивлению поклонников, она выбрала факультет фундаментальной медицины в МГУ.

Как писали "Дни.ру", свежая публикация Екатерины Старшовой стала резонансной. Артистка показала собственное фото, которое удивило многих.