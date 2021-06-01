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Сериалы
Пуговка из "Папиных дочек" эмигрирует из России

Пуговка из "Папиных дочек" эмигрирует из России

Звезда ситкома поделилась планами на будущее.
прочитано 280 раз

Звезда сериала "Папины дочки" планирует эмигрировать из России. Екатерина Старшова хотела бы перебраться в Великобританию.

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Исполнительница роли Пуговки в ситкоме уже начала подтягивать английский. Старшова учит язык самостоятельно, для этих целей она купила литературу и курсы в Сети. "В мои планы входит переезд на ПМЖ", - отметила девушка. Екатерина на сто процентов не уверена, получится ли реализовать эти мечты, однако прикладывает много усилий, чтобы сделать их реальностью.

Сегодня "папина дочка" работает в одном из столичных фитнес-клубов. Старшова преподает детям растяжку. Напомним, ранее Екатерина серьезно увлекалась фигурным катанием.

Не так давно артистка открыла для себя новую страсть – музыку. Старшова спонтанно купила синтезатор и начала сама учиться играть. Артистку так увлекает процесс освоения инструмента, что она может посвятить этому целый день.

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Публикация от Екатерина Старшова (@ekstarshova)

Напомним, в сериал "Папины дочки" Екатерина Старшова попала в возрасте пяти лет. Практически все ее детство прошло на съемочной площадке. Между тем, окончив школу, Старшова не пошла в актрисы. К удивлению поклонников, она выбрала факультет фундаментальной медицины в МГУ.

Как писали "Дни.ру", свежая публикация Екатерины Старшовой стала резонансной. Артистка показала собственное фото, которое удивило многих.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: www.instagram.com/ ekstarshova
Автор: 1 июня 2021, 16:28 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость 13620
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И там приобретет клеймо "русской девки" из третьего мира. Конечно начнет свою английскую карьеру с обливания грязью своей уже бывшей родины. На время будет востребована. А потом все равно займет ряды недорусских-недоангличанок.
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