Так и не простила: актер Кравченко бросил жену после несчастья с сыном-грудничком

Актер театра и кино Алексей Кравченко рассказал о тяжелом разводе.

Актер сериалов "Бригада" и "Спецназ" в 1990-м женился на девушке Алисе. В этом союзе Алексей Кравченко стал отцом – супруга подарила знаменитости сыновей Алексея и Матвея.

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Брак Алексея и Алисы распался в 2006 году. Артист не скрывает, что оставил жену ради нового увлечения – Надежды Борисовой. Кравченко ушел из семьи, когда его младшему сыну было всего полгода.

В свежем интервью Алексей Кравченко признался, что всем сердцем полюбил Надежду Борисову и не мог сопротивляться этому чувству. Решение развестись далось ему очень сложно. Ситуацию усугубляло то, что незадолго до этого с шестимесячным Матвеем случилось несчастье. На коляску, в которой находился малыш, с крыши упал тяжелый предмет. Актер дежурил у больницы и терзался ужасным чувством вины.

Борисова, как рассказал Кравченко, не торопила его с решением. Между тем Алексею казалось, что он обязан поскорее расставить все точки над i. Артист опасался, что утомленная ожиданием Надежда откажется от него.

Супруга Алиса, как поведал Алексей, приняла его уход стойко. Звезда сериала "Бригада" оставила все имущество жене и детям, забрав себе только небольшую сумку с вещами и старенькое авто. Алексей Кравченко уверен, что бывшая супруга смогла принять случившееся, однако так и не простила его. После развода артист продолжает активно участвовать в жизни сыновей.