Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Вторник
1 июня
Лента новостей
12:54
Житель Удмуртии убил ребенка и надругался над трупом
12:49
"На органы пустить могут": Максакова заявила о смертельной опасности
12:38
Миллиардер Потанин назвал способ снизить цены на квартиры в России
12:37
Всплыли фото опухшей Стриженовой за кадром популярной программы
12:26
Голую и мокрую Глюкозу сняли за шалостями в ванной
11:50
"Он тебя не обидит!": бойкий Галкин довел маленькую дочь до слез
11:47
Шепелев на людях начал визжать от увиденного: Настоящий шок
11:39
Зеленский заявил об угрозе "российского блицкрига" в Донбассе
11:29
Так и не простила: актер Кравченко бросил жену после несчастья с сыном-грудничком
11:16
"Меня просто грубо изнасиловали": Дана Борисова раскрыла жуткую правду
11:04
Под Нижним Новгородом из-за схода грунта в овраг рухнули дома
10:58
Проблемы со здоровьем: Орбакайте предупредили о серьезном риске
10:57
"Как Жанна": обнаженная Орлова вывалила грудь
10:45
Стало дурно у здания суда: актера Марка Горонока развели с женой
10:39
В Москве взрывом выбило стекла квартиры
10:27
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
10:09
Боялась тюрьмы: Салтыкова рассказала об измене бывшего мужа с несовершеннолетней
09:49
Поплавская влепила оплеуху зациклившейся на сексе Прокловой
09:44
Под Челябинском поезд насмерть сбил ребенка
09:30
"Лжец!": погрязший в долгах Зайцев пошел на крайние меры
09:26
"Он сам сделал свой выбор": Савичева о причинах ухода мужа
09:06
Гора мусора: получившие наследство родственники наплевали на могилу Жванецкого
08:55
"Свинья!": Свиридова поругалась с самовольным сыном
08:42
"Было очень трудно": организаторы скандального концерта сделали громкое заявление о матерщиннице Бузовой
08:28
С россиян начали требовать липовые долги за услуги ЖКХ
08:27
Политолог Воля рассказал о "сделке" Путина и Байдена: Согласие по поводу ухода Лукашенко от власти
06:02
"А кому бы я дала": Муцениеце назвала свои объекты вожделения
04:06
Муж-стриптизер выставил полуголую Королеву на всеобщее обозрение
01:59
Изменившаяся Распутина шокировала внешним видом
23:59
Певица Слава потратила 100 миллионов на квартиру для тусовок
22:16
"Надеюсь, разберутся": заболевший ковидом звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин заговорил о смерти и завещании
21:39
В Подмосковье мужчина зарезал жену с двумя дочерями и покончил с собой
21:22
Россия продлит запрет на полеты в Турцию
21:01
Обколотый сын Яковлевой боится выйти из дома из-за разъяренных россиян
21:00
В России хотят ставить в паспорта педофилов особые отметки
20:47
Синоптик назвал сроки возвращения тепла в Москву
20:33
Все по-новому: Манукян решил убрать из гримерки ведущего "Дома-2" все напоминания о Бузовой
20:32
Посол рассказал о сроках возобновления полетов в Турцию
20:06
Ниже нуля градусов: Подмосковье ждет зимняя погода в июне
19:52
"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
19:49
В Госдуме назвали два условия для введения четырехдневной рабочей недели
19:29
Россиянам упростят получение соцвыплат
19:27
"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса
19:09
"Пузатый разведеныш с ребенком": Харламову не простили роман с молоденькой
18:42
Для многодетных семей России хотят ввести единый статус
18:41
Какие сериальные новинки нельзя пропустить этим летом
18:35
"В Беларуси вам больше не рады": Брежневу и Меладзе закидали камнями за пляски для сына Лукашенко
18:31
Гузеева вслед за оскорбленной Долиной плюнула в россиян: Мрази
18:25
Политолог Михеев предложил Украине начать войну с Белоруссией
18:25
"Счастливая мама": Брухунова раскрыла правду после слухов о новой беременности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам
"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам
"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу
"Мне 35 лет, и я дура": Неадекватная Бузова устроила беспредел на концерте
"Срамотища-то какая": Облитая помоями Бузова оконфузилась на балу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Так и не простила: актер Кравченко бросил жену после несчастья с сыном-грудничком

Так и не простила: актер Кравченко бросил жену после несчастья с сыном-грудничком

Актер театра и кино Алексей Кравченко рассказал о тяжелом разводе.
прочитано 872 раза

Актер сериалов "Бригада" и "Спецназ" в 1990-м женился на девушке Алисе. В этом союзе Алексей Кравченко стал отцом – супруга подарила знаменитости сыновей Алексея и Матвея.

ПО ТЕМЕ

Алексей Кравченко поведал о поспешной свадьбе и неудавшемся браке: Это было все очень болезненно

Брак Алексея и Алисы распался в 2006 году. Артист не скрывает, что оставил жену ради нового увлечения – Надежды Борисовой. Кравченко ушел из семьи, когда его младшему сыну было всего полгода.

В свежем интервью Алексей Кравченко признался, что всем сердцем полюбил Надежду Борисову и не мог сопротивляться этому чувству. Решение развестись далось ему очень сложно. Ситуацию усугубляло то, что незадолго до этого с шестимесячным Матвеем случилось несчастье. На коляску, в которой находился малыш, с крыши упал тяжелый предмет. Актер дежурил у больницы и терзался ужасным чувством вины.

Борисова, как рассказал Кравченко, не торопила его с решением. Между тем Алексею казалось, что он обязан поскорее расставить все точки над i. Артист опасался, что утомленная ожиданием Надежда откажется от него.

Супруга Алиса, как поведал Алексей, приняла его уход стойко. Звезда сериала "Бригада" оставила все имущество жене и детям, забрав себе только небольшую сумку с вещами и старенькое авто. Алексей Кравченко уверен, что бывшая супруга смогла принять случившееся, однако так и не простила его. После развода артист продолжает активно участвовать в жизни сыновей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 11:29 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как снималась "Афера" – сериал про посткарантинную жизнь в русской деревне

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"В Беларуси вам больше не рады": Брежневу и Меладзе закидали камнями за пляски для сына Лукашенко

Артистам пришлось объясняться
Сериалы

"Надеюсь, разберутся": заболевший ковидом звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин заговорил о смерти и завещании

Знаменитому Дукалису уже 60 лет
Шоу-бизнес

"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу

Фигуристка изменилась
Общество

Коктебельский лайн-ап

Турбизнес в Крыму выходит на новый уровень

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+