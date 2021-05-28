Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" раскрыла необычное имя дочери

София Каштанова недавно во второй раз стала мамой.

33-летняя актриса София Каштанова в апреле родила дочь. Наследница звезды сериала "Полицейский с Рублевки" появилась на свет в Мексике – там проживает мать артистки, ее отчим и бабушка.

В Страну ацтеков Каштанова отправилась незадолго до родов. Там София наслаждалась теплой погодой, сочными фруктами и настраивалась на появление крохи.

В личном микроблоге актриса опубликовала видео, снятое перед рождением дочери. В кадре София Каштанова двигается под латиноамериканские ритмы. Огромный живот совсем не мешает звезде ситкома танцевать в удовольствие.

В подписи к публикации знаменитость сообщила, что ее наследнице уже два месяца. Каштанова трогательно обратилась к крохе, поблагодарив ее за появление. Также знаменитость рассекретила необычное имя малышки – Даниэль.

"На этом видео ты еще в животике, но уже совсем скоро мы встретимся и сольемся в любви... как быстро "мучения" преобразовываются в сладкие воспоминания дающие столько сил ☺️ будь здорова, моя Даниэль! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала звезда "Полицейского с Рублевки".

Напомним, в 2019-м София Каштанова родила первенца – Джорджа. Отметим, личность супруга и отца детей актриса тщательно скрывает.