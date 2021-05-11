Стартует сериал "За час до рассвета" с Хабенским и Бурковкским в главных ролях: телевизионная премьера

В центре сюжета ленты герой актера Андрея Бурковского лейтенант Денис Журавлев. Действие теленовеллы берет свое начало в 1946 году, когда персонаж устраивается на работу в милицию. На службе Журавлев знакомится с майором Шумейко, роль которого исполняет Константин Хабенский.
Стражам порядка приказывают избавить город от преступной группировки, главарем которой является неуловимый Клещ. Шумейко поручает Журавлеву внедрится в банду, выдав себя за закоренелого преступника. Осуществить, разработанный майором план, помогают бандиты Граф и Буян.
Сериал "За час до рассвета" снимали в Москве и в Подмосковье. Основной локацией стала Тверь, а именно в места под названием "Морозовский городок". Киношники выстроили среди мрачных зданий из красного кирпича целую улицу, на которой разместились милиция, больница, ресторан, театр и другие учреждения. Интерьеры помещений, также отремонтировали в духе эпохи 40-х годов.
Для звезд сериала "За час до рассвета" Константина Хабенского и Андрея Бурковкского пошили характерную для того времени одежду и обувь. Центральные персонажи картины носят двубортные пиджаки, вязаные свитера и элегантные пальто. Герой Хабенского появляется на экране в шляпе с высокими полями, которая в середине 40-х была на пике моды. В сериале также можно увидеть Артура Ваху, Алену Михайлову, Агнию Дитковските и Артура Смольянинова.
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