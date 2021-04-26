"На коленях с детства у меня сидела": известный актер соблазнил дочь друзей

Актер сериала "Чикатило" и фильма "Чернобыль" Николай Козак скоро отметит 55-летие. В прошлом ловелас, ныне он примерный семьянин.

Николай Козак женился в мае 2005 года. Избранница актера Елена, на 17 лет его моложе. Девушка окончила театральный вуз в Казани.

Николай не скрывает, что знал Елену еще пятилетним ребенком. С будущим тестем Козак был хорошо знаком. Отец девушки – артист Феликс Пантюшин. "На коленях с детства у меня сидела" – сказал актер сериала "Чикатило".

Однажды уже взрослая Елена пришла в общежитие к Николаю и попросила помощи. У девушки были проблемы с компьютером. Тогда все и завертелось.

Николай признается, что опасался заводить отношения с дочерью коллег. Актер не знал, как будет смотреть в глаза родителям красавицы, ведь со стороны получалось, что он соблазнил ребенка друзей. Кроме того, Козак совсем не умел ухаживать за девушками, тем более молоденькими.

К счастью, семья Елены спокойно отреагировала на то, что их потенциальным зятем стал Николай. Актера просто предупредили, что в случае чего ему оторвут голову.

Николай и Елена в браке уже 16 лет. Не так давно супруга сама изъявила желание взять фамилию Козака, что очень порадовало последнего. У пары две дочки – 14-летняя Соня и 12-летняя Анна.

До жены, говорит актер сериала "Чикатило", он был бабником. Артист постоянно крутил романы с партнершами по съемкам. Теперь Николай Козак называет себя примерным мужем. Елена делает Николая счастливым.