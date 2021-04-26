Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
партнеры
Понедельник
26 апреля
Лента новостей
11:37
В московской квартире обнаружили труп актера Салимоненко
11:25
Семья сгоревшего от рака актера Харитонова вновь пережила трагедию
11:20
"Свадьба была ошибкой": известный артист рассказал о проблемах в личной жизни
11:19
Число больных COVID-19 россиян выросло на 8,8 тысячи
11:07
Под Пензой дети надышались парами хлора в бассейне
11:05
Владельцев квартир предупредили о новых штрафах
10:52
"Грехи замаливать": фото Макеевой в святом месте вызвали оторопь
10:50
Гениталии из резины: разведенку Асмус завалило секс-игрушками
10:47
Пострадали люди: маршрутка попала в ДТП в Ульяновске
10:44
Осунувшаяся после скандала Зудина появилась на публике
10:39
В строительной бытовке под Москвой нашли нарколабораторию
10:31
Бикбаев утонул после стрима с Карпович
10:25
Есть пострадавшие: в Москве машина влетела в подземный переход
10:13
"Рожать не позволю!": Кравец пригрозила загулявшей несовершеннолетней дочке
10:11
Вел себя нагло: на актера Паля завели уголовное дело
10:08
"Уберите эту сумасшедшую": Киркоров огрызнулся в адрес Тодоренко на шоу "Маска"
10:04
Политолог Карбалевич об анонсированном декрете Лукашенко: Антиконституционная диверсия
10:03
В Кузбассе при пожаре на пилораме погиб рабочий
09:53
В Венгрии отчитались об эффективности вакцины "Спутник V"
09:27
"Стыдно за пожилую женщину": Зудина отреагировала на скандальное признание Прокловой
09:26
"Буду рад дружить": ошарашенный Киркоров пришел в восторг от разоблаченного участника шоу "Маска"
09:17
Рождественская напугана появлением страшных фото "подкорректированной" хирургом 58-летней Агузаровой
09:11
Под Москвой искавшая рюкзак школьница утонула в канаве
08:47
Продукты в российских магазинах заметно подорожали
08:47
Проломленные скулы и выбитая кость: актера Паля обвинили в жестоком избиении
08:23
В США раздали премии "Оскар"
08:13
"Зачем у меня отбирать деньги?!" Глызин о финансовых отношениях с детьми
06:04
"Это все свое?": Раздетую Боню распекли за пышный бюст
04:06
Бывший любовник обнародовал постельное видео со звездой сериала "Физрук"
02:16
"Сочное тело": оголившаяся Летучая возбудила россиян
23:59
В сети всплыли обнаженные фотографии Моргенштерна и его подруги
22:02
"Труженицы нижней чакры": Бородина рассказала о курсах для содержанок
20:35
Король на подходе: Принц Чарльз взял обязанности Елизаветы II
20:35
Как получить двойной оклад за работу в майские праздники
20:04
Дроздова рассказала о проблемах в браке с Певцовым
19:28
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких за всю историю США
17:57
Гузеева шокировала народ кардинальным преображением
17:47
"Принявшая ислам": Странная смена имени Анастасии Решетовой подтвердилась директором
17:47
Создатель вакцины "Спутник V" назвал сроки полного окончания эпидемии ковида в России
17:04
"На ходу ее раздевает": Пригожин на глазах у Валерии не мог оторваться от молодой певицы
16:50
Эксперт Класковский: Преданные Лукашенко люди могут начать свою игру
16:26
Убитая горем вдова Грачевского поклялась никогда не вступать в брак
16:02
Слинявший из семьи Прилучный довел себя до истощения: На одной воде
15:42
"40 лет назад изнасиловали": Садальский влепил оплеуху униженной Прокловой
15:41
"Я не смог": Подсевший на наркотики Милохин сбежал из больницы
15:40
Политолог Кузнецов о подготовке Лукашенко к уходу: Власть перейдет к настоящей "хунте"
15:15
Пытаются сжить со свету: подруга призвала спасать тяжелобольного Зайцева
14:27
На грани разрыва: кризис в отношениях добрался до Тодоренко и Топалова
14:12
"Свинья грязи найдет – наша мама": Плющенко унизил Рудковскую перед сыном
14:02
"Нашла окровавленные полотенца": дочь Даны Борисовой положили в больницу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Елена Проклова шокировала россиян подробностями интимной жизни
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
"У детей есть мама": урезанные алименты шокировали Барановскую
Спасающий отношения от краха Шепелев "умылся слезами" на свидании с любимой
Лукашенко раскрыл подробности разговора с Путиным
Вскрылись подробности близких отношений Николаева с Пугачевой
Сериалы
Семья сгоревшего от рака актера Харитонова вновь пережила трагедию

Семья сгоревшего от рака актера Харитонова вновь пережила трагедию

Вдова известного артиста сообщила печальную весть. Семья Андрея Харитонова вновь пережила потерю.
прочитано 238 раз

Андрея Харитонова знают по сериалам "Овод", "Жизнь Клима Самгина", "Остров ненужных людей" и другим. Актер также работал в Театре наций и Малом театре. Харитонов умер в июне 2019 года. Ему было всего 59 лет.

ПО ТЕМЕ

Россияне оплакивают Андрея Харитонова

Ранее Андрею поставили страшный диагноз – рак желудка. Звезде сериала "Овод" сделали шесть операций. Остановить развитие недуга не удалось. Харитонов сгорел от болезни.

Рядом с артистом до самого конца была жена Ольга Смирягина. Супруга оставалась с Харитоновым и в горе, и в радости. За пять лет до кончины Андрей бросил съемки, перестал выходить в свет. Ходили слухи, что знаменитость начала безбожно пить.

Накануне в личном микроблоге вдова Харитонова сообщила о еще одной болезненной потере. Умерла мама Андрея Харитонова. Женщина жила в Киеве. Причину смерти Ольга Смирягина не назвала, она лишь отметила, что теперь Андрей и его родительница встретятся на небесах.

Напомним, звезда сериала "Овод" появилась на свет в семье учительницы и инженера. Родители серьезно походили к воспитанию Андрея Харитонова, отправили его учиться в физико-математическую школу. Мама и папа пытались сделать из Андрея архитектора. Между тем Харитонов мечтал о карьере в театре и кино. После школьного выпускного он отнес документы в театральный вуз, который с успехом окончил.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Кадр из сериала "Голоса" (2010)
Автор: 26 апреля 2021, 11:25 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Цапник и Борисова с дочками, а Шаляпин с внучкой: знаменитости собрались на премьере фильма

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Зачем у меня отбирать деньги?!" Глызин о финансовых отношениях с детьми

Артист рассказал о делах семейных
Шоу-бизнес

Рождественская напугана появлением страшных фото "подкорректированной" хирургом 58-летней Агузаровой

Певицу невозможно узнать
Шоу-бизнес

"Буду рад дружить": ошарашенный Киркоров пришел в восторг от разоблаченного участника шоу "Маска"

Он не смог сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Бикбаев утонул после стрима с Карпович

Конфликт в семье

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+