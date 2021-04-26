Семья сгоревшего от рака актера Харитонова вновь пережила трагедию

Андрея Харитонова знают по сериалам "Овод", "Жизнь Клима Самгина", "Остров ненужных людей" и другим. Актер также работал в Театре наций и Малом театре. Харитонов умер в июне 2019 года. Ему было всего 59 лет.
Ранее Андрею поставили страшный диагноз – рак желудка. Звезде сериала "Овод" сделали шесть операций. Остановить развитие недуга не удалось. Харитонов сгорел от болезни.
Рядом с артистом до самого конца была жена Ольга Смирягина. Супруга оставалась с Харитоновым и в горе, и в радости. За пять лет до кончины Андрей бросил съемки, перестал выходить в свет. Ходили слухи, что знаменитость начала безбожно пить.
Накануне в личном микроблоге вдова Харитонова сообщила о еще одной болезненной потере. Умерла мама Андрея Харитонова. Женщина жила в Киеве. Причину смерти Ольга Смирягина не назвала, она лишь отметила, что теперь Андрей и его родительница встретятся на небесах.
Популярные темы форума
Патриархат? За или против?
Ваш любимый продукт.
Гастеры
Скоро лето ☺
Инопланетяне подсказали
Друзья и враги
Заголовки статей шокируют 😨
Мне нравится теплое время года!
Полеты на Марс.