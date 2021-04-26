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Сериалы
Бывший любовник обнародовал постельное видео со звездой сериала "Физрук"

Бывший любовник обнародовал постельное видео со звездой сериала "Физрук"

Екатерина Мельник, снявшаяся в сериале "Физрук", попала в ужасную ситуацию. Экс-бойфренд слил в Сеть домашний ролик с актрисой.
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Интимное видео произвело эффект разорвавшейся бомбы. На него уже обратили внимание некоторые СМИ. В кадре видно, как артистка и мускулистый парень с татуировками сначала заигрывают друг с другом, а потом занимаются жарким сексом.

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По слухам, в интернете ролик оказался "благодаря" тому самому молодому человеку, с которым предавалась плотским утехам звезда сериала "Физрук". Екатерина Мельник была в шоке, узнав о подобном подлом поступке.

По сообщениям в СМИ, теперь знаменитость намерена засудить бывшего избранника. Имя предателя неизвестно. Екатерина Мельник не замужем. У нее есть дочь Алиса. Кинозвезда не любит делиться подробностями личной жизни.

Екатерина Мельник стала широко известно после выхода на экраны второго сезона сериала "Физрук" шесть лет назад. Первый опыт в кино же у нее был еще в 2009 году. Кроме артистической карьеры девушка проводит вебинары, характеризуя себя как лайф коуч и посвященный брамин.

Отметим, что знаменитости нередко становятся жертвами хакеров. Они сливают в Сеть их голые фото и интимные видео.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Екатерина Мельник. Фото: www.instagram.com/melnikekaterinaofficial/
Автор: 26 апреля 2021, 04:06 Источник: Paparazzi.ru • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Украденные хакерами фото голых звезд

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