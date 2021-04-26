Бывший любовник обнародовал постельное видео со звездой сериала "Физрук"

Интимное видео произвело эффект разорвавшейся бомбы. На него уже обратили внимание некоторые СМИ. В кадре видно, как артистка и мускулистый парень с татуировками сначала заигрывают друг с другом, а потом занимаются жарким сексом.
По слухам, в интернете ролик оказался "благодаря" тому самому молодому человеку, с которым предавалась плотским утехам звезда сериала "Физрук". Екатерина Мельник была в шоке, узнав о подобном подлом поступке.
По сообщениям в СМИ, теперь знаменитость намерена засудить бывшего избранника. Имя предателя неизвестно. Екатерина Мельник не замужем. У нее есть дочь Алиса. Кинозвезда не любит делиться подробностями личной жизни.
Екатерина Мельник стала широко известно после выхода на экраны второго сезона сериала "Физрук" шесть лет назад. Первый опыт в кино же у нее был еще в 2009 году. Кроме артистической карьеры девушка проводит вебинары, характеризуя себя как лайф коуч и посвященный брамин.
Отметим, что знаменитости нередко становятся жертвами хакеров. Они сливают в Сеть их голые фото и интимные видео.
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