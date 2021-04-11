Боль утраты не покидает: яркая жизнь и трагическая гибель 18-летней звезды "Физрука"

Егор родился в Москве. Его родители – Дмитрий и Наталья Клинаевы – музыканты. Папа звезды сериала "Физрук" выступает в коллективе "Москва-сити". Егор рос в творческой атмосфере: с ранних лет пел в "Непоседах", учился игре на флейте, барабанах и бас-гитаре.
Впервые в кино Клинаев снялся в 13 лет. Картина "Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом" стала дебютной для актера. Всего в творческой копилке Егора 21 проект.
В сериале "Физрук" артист исполнил роль школьника Никиты Серебрянского. Появление в ситкоме подарило Клинаеву широкую известность. На Егора обратили внимание продюсеры – на артиста посыпались предложения.
27 сентября 2017 года Егор Клинаев скончался. Актер двигался по МКАД на авто и заметил ДТП. Знаменитость вышла из машины, чтобы помочь пострадавшим в аварии. Проезжающая мимо машина сбила актера и еще двоих человек. Водитель двигался на большой скорости и не заметил аварию. 18-летний Клинаев умер на месте.
Смерть звезды сериала "Физрук" стала чудовищным ударом для его родных и друзей. Мать актера, Наталья, признавалась в интервью, что боль утраты не покидает ее. Женщина пересматривает картины с участием сына. Клинаева слушает голос наследника, смотрит на его счастливое лицо на экране.
В минувшем году папа Егора Клинаева вышел на сцену шоу "Голос". Дмитрий Клинаев выступил в память о сыне. Как оказалось, Егор мечтал поучаствовать в музыкальном проекте.
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