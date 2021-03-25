Известная актриса расплакалась перед подругой-соперницей из-за истории с ДНК-тестом

Наталия рассказала, что пришла на программу "ДНК", что выходит на телеканале НТВ, по приглашению Анны. Актрисы знакомы уже много лет. В сериале "В чужом краю" Антонова и Казючиц играли соперниц, в жизни же они близкие подруги.
Наталия призналась, что на съемках не смогла сдержать эмоций. Она очень переживала за героев шоу, которые получили результаты генетической экспертизы. Антонова расплакалась прямо в студии. По словам знаменитости, выпуск получился очень трогательным. Других подробностей артистка не сообщила.
"Аня — молодец, а я — плакса!" – резюмировала Наталия Антонова.
Отметим, с декабря 2020-го Анна Казючиц является ведущей шоу "ДНК". Ранее актриса участвовала в проекте как приглашенный эксперт.
Отметим, проект НТВ "ДНК" — это остросюжетное ток-шоу. Программа помогает обычным людям решить серьезные проблемы с помощью генетической экспертизы. Например, участники программы получают возможность установить родство и потребовать уплаты алиментов.
Отметим, что в Сети не все верят в правдивость происходящего на проекте. Есть мнение, что ситуации в студии – постановка. Справедливости ради заметим, что некоторые интернет-пользователи не согласны с таким мнением.
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