"Я отекаю, опухаю": звезде сериалов стало плохо после контакта с жеребцом

Актриса Александра Флоринская рассказала о неприятном эпизоде, который произошел с ней на съемках. На площадке сериала "Война семей" артистке понадобилась помощь.

В свежем интервью знаменитость рассказала, что не может находиться радом с лошадьми. На этих животных у Александры Флоринской аллергия.

"Я отекаю, опухаю, у меня может начаться приступ удушья", – поведала звезда сериала.

По сценарию героиня актрисы скачет на коне. В некоторых сценах с животным Флоринскую заменяла дублерша, однако на крупных планах Александре приходилось все делать самой. В кадре, в котором лошадь встает на дыбы, знаменитости потребовалось всем телом прижаться к скакуну. По словам артистки, даже просто наклониться к коню было очень сложно. Александра испытывала дикий страх.

В момент съемок Флоринской с жеребцом атмосфера на площадке была напряженной. Коллеги волновались за артистку, поэтому запаслись противоаллергическими средствами. На всякий случай на связи всегда находились медики.

К счастью тяжелого приступа Александре Флоринской удалось избежать. Впрочем, совсем без последствий не обошлось – у знаменитости отек нос и ненадолго изменился голос.