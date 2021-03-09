"Я отекаю, опухаю": звезде сериалов стало плохо после контакта с жеребцом

В свежем интервью знаменитость рассказала, что не может находиться радом с лошадьми. На этих животных у Александры Флоринской аллергия.
"Я отекаю, опухаю, у меня может начаться приступ удушья", – поведала звезда сериала.
По сценарию героиня актрисы скачет на коне. В некоторых сценах с животным Флоринскую заменяла дублерша, однако на крупных планах Александре приходилось все делать самой. В кадре, в котором лошадь встает на дыбы, знаменитости потребовалось всем телом прижаться к скакуну. По словам артистки, даже просто наклониться к коню было очень сложно. Александра испытывала дикий страх.
В момент съемок Флоринской с жеребцом атмосфера на площадке была напряженной. Коллеги волновались за артистку, поэтому запаслись противоаллергическими средствами. На всякий случай на связи всегда находились медики.
К счастью тяжелого приступа Александре Флоринской удалось избежать. Впрочем, совсем без последствий не обошлось – у знаменитости отек нос и ненадолго изменился голос.
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