Названа точная дата выхода седьмого сезона сериала "Сваты"

Режиссер Андрей Яковлев поделился радостной новостью с фанатами ленты "Сваты". Скоро выйдут новые серии ситкома.
Старт свежего сезона сериала "Сваты" запланирован на 20 декабря. Картина выйдет на украинском телеканале "1+1". На российских экранах любимый многими телепроект появится позже, точная дата пока не известна. Фанаты "Сватов" из России на данном этапе смогут посмотреть свежие серии на видеохостинге "Ютуб".
Напомним, седьмой сезон сериала "Сваты" заключительный. Финальную часть ленты зрители ждали восемь лет. Какое-то время создатели не могли приступить к съемкам новых серий из-за обострения отношений между Украиной и Россией. Затем, когда работа все же началась, ее пришлось заморозить из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Завершили "Сватов" этим летом. Финальные кадры шоу снимались в Грузии. Ранее Андрей Яковлев говорил, что сюжет ленты в седьмом сезоне подойдет к своему логическому завершению.
Напомним, ранее звезда сериала "Сваты" Анатолий Васильев сообщил, почему редко дает интервью. Кроме того, актер рассказал, что известный шоумен Борис Корчевников шесть лет пытается затащить его на свое шоу.