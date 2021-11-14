"Сутки в кровати проводим": Кравченко из "Сватов" о романе с женатым Добронравовым

Артисты больше десяти лет играют мужа и жену Будько в полюбившемся зрителям сериале "Сваты". Многие считают, что между Татьяной Кравченко и Федором Добронравовым и в жизни есть нечто большее ,чем только профессиональные отношения.
Актриса призналась, что они с коллегой очень подружились на съемках. Более того, она даже влюбилась в него. Сейчас звезда сериала "Сваты" считает, что тогда ее бес попутал. "А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим?", – высказалась Татьяна Кравченко.
Как-то раз знаменитость даже решила соблазнить женатого Федора Добронравова. Артиста преобразилась ради него: худела, посещала бассейн, ухаживала за лицом. Однако актер оказался непреклонен, поскольку очень любит свою семью.
Татьяна Кравченко поведала, что раскрыла коллеге свои чувства. Но актер завил ей, что это просто блажь. Отвергнутая артистка погоревала, но потом остыла к Добронравову.
Звезда отметила, что отдыхает на съемках "Сватов". Она очень любит свою героиню Валюху Будько за то, что она настоящая. К тому же ее участие в картине хорошо оплачивается. Татьяна Кравченко похвасталась, что купила дочери квартиру, сделала ремонт, а теперь ее наследница учится в Англии на дизайнера. Ранее стало известно, что актриса снялась в финальном сезоне сериала "Сваты".