Садальский обнародовал неожиданные данные о Кравченко из "Сватов": Очень запутанно

Станислав Садальский и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко вместе репетируют в спектакле. В январе знаменитости покажут зрителям постановку "Гвоздь сезона". В процессе работы артисты узнают друг о друге много интересных фактов.
Так, например, Садальский выяснил настоящую фамилию Кравченко. "Во время репетиций узнаю много нового об актрисе Татьяне Карлаш из Донецка. Фамилию Карлаш, Татьяна получила от родного отца и носила, пока мама не вышла второй раз замуж…" – рассказал в личном микроблоге Станислав Юрьевич.
Также актер поведал, что в молодости его партнерша мечтала стать балериной, была невероятной красавицей и кружила голову "сильным мира сего". Садальский подчеркнул, что Кравченко никогда не хвасталась своими романами. Дескать, Татьяна Эдуардовна считает это неприличным.
Пост Садальского о Кравченко удивил поклонников звезды сериала "Сваты". Данные о фамилии актрисы стали полной неожиданностью и окончательно всех запутали. Если верить биографии Татьяны Эдуардовны, размещенной в Сети, ее отец носил фамилию Токарев. Карлаш – фамилия матери звезды. Когда родительница артистки вышла замуж во второй раз, звезда "Сватов" стала Яковлевой, получив фамилию отчима.
При поступлении в "Ленком" Татьяне Эдуардовне пришлось взять псевдоним. "Янковский посоветовал взять какую-нибудь другую (фамилию – прим. ред) – мол, актеров Яковлевых слишком много", – делилась знаменитость ранее. По словам актрисы, она решила стать Кравченко, как прабабушка.