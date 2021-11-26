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Сериалы
Садальский обнародовал неожиданные данные о Кравченко из "Сватов": Очень запутанно

Садальский обнародовал неожиданные данные о Кравченко из "Сватов": Очень запутанно

Актер узнал о партнерше новые факты.
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Станислав Садальский и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко вместе репетируют в спектакле. В январе знаменитости покажут зрителям постановку "Гвоздь сезона". В процессе работы артисты узнают друг о друге много интересных фактов.

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 Татьяна Эдуардовна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко актриса

 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Так, например, Садальский выяснил настоящую фамилию Кравченко. "Во время репетиций узнаю много нового об актрисе Татьяне Карлаш из Донецка. Фамилию Карлаш, Татьяна получила от родного отца и носила, пока мама не вышла второй раз замуж…" – рассказал в личном микроблоге Станислав Юрьевич.

Также актер поведал, что в молодости его партнерша мечтала стать балериной, была невероятной красавицей и кружила голову "сильным мира сего". Садальский подчеркнул, что Кравченко никогда не хвасталась своими романами. Дескать, Татьяна Эдуардовна считает это неприличным.

Пост Садальского о Кравченко удивил поклонников звезды сериала "Сваты". Данные о фамилии актрисы стали полной неожиданностью и окончательно всех запутали. Если верить биографии Татьяны Эдуардовны, размещенной в Сети, ее отец носил фамилию Токарев. Карлаш – фамилия матери звезды. Когда родительница артистки вышла замуж во второй раз, звезда "Сватов" стала Яковлевой, получив фамилию отчима.

При поступлении в "Ленком" Татьяне Эдуардовне пришлось взять псевдоним. "Янковский посоветовал взять какую-нибудь другую (фамилию – прим. ред) – мол, актеров Яковлевых слишком много", – делилась знаменитость ранее. По словам актрисы, она решила стать Кравченко, как прабабушка.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 11:12 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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