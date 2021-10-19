58-летняя звезда культового сериала "Королек – птичка певчая" выглядит ровесницей дочери

Актриса показала редкое фото с наследницей.

Турецкая актриса Айдан Шенер в марте этого, 2021 года, отметила 58-летие. Звезда культового сериала 80-х "Королек — птичка певчая" потрясающе выглядит для своих лет. Светские сплетники считают, что красота и молодость актрисы – результат работы хорошего пластического хирурга. Между тем сама знаменитость говорит, что никогда не ложилась под нож.

В личном микроблоге Айдан Шенер опубликовала фото, на котором позирует вместе с единственной дочкой – Эджем Акбин. На снимке звезда сериала "Королек — птичка певчая" и ее 32-летняя наследница сидят рядышком и улыбаются.

"Мы с дочкой желает вам всем спокойной ночи…🙋‍♀️❣💞", – подписала кадр актриса.

Шенер редко показывает дочку в соцсетях, поэтому поклонники очень обрадовались снимку. По мнению пользователей Сети, Айдан и Эджем выглядят как подружки-ровесницы.

"Как две сестры", "Ваша дочь такая же красивая, как и вы", "Конкурс красоты от матери и дочери – результат номер один", – рассуждают под постом Шенер интернет-обитатели.

Напомним, отцом Эджем Акбин является известный в Турции футболист Айхан Акбин. Айдан Шенер вышла замуж за спортсмена в 1983 году. Когда Эджем было два года, ее мама и папа развелись.

Эджем Акбин пошла по стопам родительницы и тоже стала актрисой. Карьера наследницы знаменитости складывается не очень успешно. По данным турецких СМИ, Эджем Акбин дебютировала в сериале "Прилив" (Medcezir), который выходил на экраны с 2013 по 2015 год. Главные роли в ленте исполняли Чагатай Улусой и Серенай Сарыкая.

Со времен "Прилива", как говорят в прессе, Эджем Акбин очень изменилась внешне. Она сбросила вес и подкорректировала внешность у хирурга.