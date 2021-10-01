Оскорбленный актер внезапно набросился на Бузову и Богомолова: Человеческие выделения

Звезда кино и сериалов раскритиковала нынешнюю ситуацию в театре.

Известный актер Михаил Горевой недоволен положением дел в российском театре. В свежем интервью 56-летний артист отметил, что появление на сцене МХАТа поющей телеведущей Ольги Бузовой он считает оскорбительным. Кроме того, актер раскритиковал режиссеров, которые превратили храм Мельпомены в место для своих экспериментов. Речь шла о Константине Богомолове в том числе.

Наша страна, считает Горевой, уже лишилась балета, космоса и спорта. В скором времени народ потеряет и драматический театр с его уникальной школой.

По словам Михаила Витальевича, сейчас в центре внимания люди, которые к театру отношения не имеют. "Три "Б" — Богомолов, Бояков, Бузова", – подчеркнул артист. Эти личности обесценивают "сакральную" связь, которая устанавливается между актером и зрителем во время спектакля. Народ, считает Горевой, приходит в театр и открывает там свою душу, чтобы обогатить ее разумным, добрым и вечным. "Нет там ничего этого, только человеческие выделения", – набросился актер на Бузову и Богомолова.

Напомним, минувшим летом певица Ольга Бузова дебютировала в спектакле МХАТа "Чудесный грузин". Работой экс-участницы шоу "Дом 2" на сцене остался доволен худрук театра Эдуард Бояков. Руководитель МХАТа уверен, что шумиха, которую спровоцировало появление Бузовой, пошла всем только на пользу.