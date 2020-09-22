"Выскребал замерзший снег, делая туннель к кладбищу": звезда сериалов рассказала Корчевникову о личной драме

Популярный актер Дмитрий Пчела стал гостем ведущего Бориса Корчевникова. В студии ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артист рассказал о личной драме.

Дмитрий Пчела родился в Таллине. Отец знаменитости был моряком. В столицу Эстонии мама и папа Дмитрия переехали спонтанно. Когда Пчеле было только три года, его родители развелись.

Воспитанием Дмитрия и его брата занимались дедушка и мама. С папой будущая знаменитость в детстве почти не общалась. Пчела не скрывает, что ему всегда не хватало отцовского тепла.

Став взрослым, актер наладил отношения с родителем. Родственники часто созванивались. Два года назад папа Дмитрия Пчелы скончался. Смерть родителя стала для артиста большим ударом.

Актер едва успел на похороны со съемок. Дмитрий ехал из украинской столицы в Брянскую область, там в последние годы проживал его папа. По словам артиста, на границе у него были неприятности.

Родителя звезда похоронила на старом деревенском кладбище. Папа Дмитрия лежит рядом со своими предками.

Как назло, незадолго до погребения была метель. Снега выпало по плечо. Добраться до погоста было невозможно. Дяде Дмитрия Пчелы пришлось трактором рыть двухкилометровый туннель.

"Я не плакал на похоронах, но когда увидел этот туннель, который один брат сделал для другого, выскребая замерзший снег, то зарыдал", – поведал артист.

Дмитрий Пчела добавил, что его отец до конца жизни терзался чувством вины. Мужчина ругал себя за то, что оставил маленьких сыновей. По словам артиста, многое в его отношениях с папой так и осталось невысказанным.