Врачи отказались оперировать страдающую от боли Семину

Звезда сериала "Вечный зов" пожаловалась на проблемы со здоровьем. 81-летняя актриса Тамара Семина с трудом передвигается из-за нестерпимой боли.

По словам актрисы, три года назад на съемках она неудачно упала. Тамара Петровна разбила колени и ладони. С тех пор Семина страдает от болей в суставах.

Жизнь актрисы изменилась. Из-за нездоровых коленей Тамара Семина ограничена в передвижениях.

Тамара Петровна много раз обращалась к медикам. Актриса надеялась, что врачи сделают ей операцию, заменят суставы. Доктора только разводят руками: у актрисы есть противопоказания к хирургическому вмешательству.

Как-то раз доктор прописал звезде сериала "Вечный зов" инъекции специального препарата. Лекарство должно было значительно улучшить самочувствие Семиной. Оказалось, что чудодейственное средство сложно найти. За ампулами артистке пришлось ехать на другой конец Москвы.

"Еду туда, покупаю уколы для обеих коленок. 50 тысяч – за один укол", – сетует Тамара Петровна. Получив препарат, знаменитость незамедлительно отправилась к доктору. К сожалению, нужного эффекта лечение не дало.

Тамара Семина выходит из дома только с финскими палочками. Знаменитости кажется, что с ними ей не так больно передвигаться. Покупала звезда сериала "Вечный зов" специальные наколенники. Толку от них, по словам артистки, тоже не было. "Врезаются в кожу, перекрывают все сосуды. Я походила в них и думаю: "Да ну их к… матери!" – рассудила артистка.