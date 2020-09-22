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Сериалы
Необычное прошлое звезды

Необычное прошлое звезды "Игры престолов": Мама покупала девчачьи вещи

Кит Харингтон. Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Игра престолов" рассказала о детстве. Родители дали актеру Киту Харингтону свободу гендерного определения.
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Кит родился в 1986 году в Лондоне. Мать актера – драматург Дебора Джейн Кейтсби. Его отец – бизнесмен сэр Дэвид Ричард Харингтон. Отметим, что папа звезды сериала "Игра престолов" является владельцем наследуемого титула – баронетства.

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В свежем интервью Кит Харингтон рассказал, что ему дали гендерно-нейтральное воспитание. Родители старались не навязывать ребенку стереотипы, связанные с его полом.

Актер вспомнил, что мама не дарила ему то, что он просил. Родительница частенько покупала Киту девчачьи вещи и игрушки. "Я просил "Экшн Мена", а получал куклу", – сказал Харингтон.

По словам звезды сериала "Игра престолов", сегодня общество требует от мужчин определенного поведения. Представителям сильного пола нельзя проявлять слабость. Харингтон считает, что эта тенденция укоренилась после Второй мировой войны.

Кит добавил, что сегодня мужчины эмоционально заблокированы, что является большой проблемой. "Мы не говорим о том, что чувствуем, потому что это покажет нас с уязвимой стороны. А это не по-мужски", – рассудил артист.

Кит Харингтон добавил, что полюбил своего персонажа Джона Сноу в сериале "Игра престолов". Между тем артист отметил, что играть "скромных героев" больше не планирует.

Автор: 22 сентября 2020, 15:25 Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник

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