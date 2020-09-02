"Как сестры": 51-летняя звезда сериала "Клон" выглядит ровесницей молодой невестки

На днях Даниэла Эскобар обнародовала радостную весть. У звезды сериала "Клон" родилась внучка. Новорожденную назвали Флорой.
В личном микроблоге Даниэла поделилась семейными снимками. Знаменитость запечатлела единственного сына Андрэ, невестку Мариам и их малыша. Эскобар сообщила, что счастлива за новоиспеченных родителей. Флора, по словам артистки, своим появлением украсила этот мир.
Пользователи Сети поздравили звезду сериала "Клон" с пополнением. Также в комментариях к публикации подписчики отметили, что Даниэла выглядит ровесницей Мариам, хотя между женщинами почти 20-летняя разница в возрасте. "Вы выглядите как сестры", – хвалили Эскобар фанаты.
В одном из интервью Даниэла Эскобар призналась, что всегда тщательно заботилась о внешности. Какое-то время актриса была ведущей программы о косметике. Работая на шоу, звезда сериала "Клон" узнала много полезной информации об уходе за кожей и не только.
Чтобы сохранять тело стройным звезда сериала "Клон" занимается пилатесом. Любит Даниэла Эскобар кататься на коньках и посещать уроки гимнастики. Также знаменитость ограничивает себя в питании.
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