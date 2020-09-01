Звезда "Презумпции невиновности" Кирилл Рубцов прокомментировал слухи о романе с непутевой невесткой Татьяны Васильевой

Звезда сериала "Презумпция невиновности" Кирилл Рубцов прокомментировал сплетни об интрижке с коллегой по цеху Анастасией Бегуновой. Несколько лет назад ходили слухи, что Рубцов является любовником замужней на тот момент артистки.

В свежем интервью актер заявил, что не состоял с Бегуновой в романтических отношениях. Кирилл подчеркнул, что с Анастасией его связывала только дружба.

"Это полная чушь, которая распространяется в желтой прессе", – сказала звезда сериала "Презумпция невиновности".

Впрочем, Кирилл Рубцов из-за сплетен не переживает. Артист уверен, что внимание общественности только на пользу его карьере.

Напомним, несколько лет назад сын знаменитой актрисы Татьяны Васильевой, Филипп, рассказал журналистам о проблемах в браке. Мужчина заявил, что его супруга, актриса Театра им. Вахтангова Анастасия Бегунова, изменяет ему. Более того, у артистки несколько любовников.

Сын Татьяны Васильевой говорил, что Анастасия Бегунова спала с худруком театра Римасом Туминасом. Об отношениях режиссера и артистки якобы знала вся труппа. По словам Филиппа, его жена даже не пыталась скрыть любовные похождения.

Васильев называл Бегунову меркантильной и непутевой. Якобы артистка помешана на деньгах и готова быть с кем угодно – лишь бы это приносило ей выгоду. Говорил Филипп Васильев и об отношениях жены с продюсером и руководителем Театра С.А.Д. Кириллом Рубцовым.

"Вот и с Рубцовым этим обнималась на открытии сезона явно не просто так. Знакомые передали, что она позволяла ему много лишнего на той вечеринке..." – жаловался Филипп Васильев журналистам.