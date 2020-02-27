Расставшаяся с педофилом-трансгендером звезда "Зачарованных" сошлась с девушкой

Роуз Макгоуэн рассталась с трансгендерной моделью Рейн Дав, с которой встречалась около года. Ее новая любовь – девушка по имени Сиенна.
"Она идентифицирует себя как лесбиянка. Я же себя так не определяю", – сообщила звезда сериала "Зачарованные" ведущему Эвану Россу Катцу в новом выпуске подкаста Shut Up Evan.
Макгоуэн призналась, что было сложно начать отношения с "небинарным человеком" – становилось непонятно, какая роль ей отведена. "Я же теперь не совсем девушка", – подчеркнула Роуз. Артистка добавила, что для таких случаев необходимо придумать новые определения.
Ведущий шоу попытался выяснить, почему звезда сериала "Зачарованные" рассталась с Рейн Дав. Гостья отказалась озвучить причину и заметила, что они просто не сошлись характерами. Рейн появилась в непростой период жизни актрисы, и та не сразу смогла определить, насколько они разные.
Роуз Макгоуэн начала встречаться с трансгендером Рейн Дав в феврале 2018 года. Последнее их фото на странице звезды сериала "Зачарованные" в "Инстаграм" датируется апрелем 2019-го. Как раз в этот период Дав рассказала прессе, что занималась сексом с несовершеннолетними и продавала таблоидам частные переписки.
Признание возлюбленной в педофилии шокировало Макгоуэн. Актриса попросила удалить с ее страницы в "Википедии" любое упоминание о модели, сообщает HELLO!
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