"Проект завершен, а Луи все не уходит": звезда сериала "Кухня" о главной проблеме

Никита Тарасов очень востребованный артист. В минувшем марте у знаменитости было целых пять премьер и на очереди еще десяток. Артист от работы не устал. Более того, он испытывает постоянный профессиональный голод.
Тарасов отметил, что разноплановость – его самая большая проблема. Аудитория не всегда узнает его в образах, в то время как востребованы сейчас именно те, кто одинаков во всех ролях. Никита сравнил зрителей и продюсеров с посетителями магазина. Они чаще всего платят только за знакомый, подходящий товар. Именно поэтому так важно сейчас соответствовать конкретному запросу.
"А когда актер может быть и гречкой, и хлебом, а еще, если гримеры помогут, то он и туалетную бумагу вам сыграет, то это только путает руководителей кинопроизводства", – заметила звезда сериала "Кухня".
Никита Тарасов старается измениться. Артист понял, что для успеха надо быть более узнаваемым. Работая над ролью, он намеренно отказывается "пользоваться широтой накопленных возможностей".
А еще Тарасова часто ассоциируют с его персонажем из сериала "Кухня" Луи. "Проект завершен, а Луи все не уходит. Сидит со мной рядом, следует за мной в публичных местах. Только дома его не видно", – признается артист. Никита пытается дистанцироваться от кондитера-француза из ситкома, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, сериал "Кухня" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала СТС.
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