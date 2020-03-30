"Описалась от смеха": народ в восторге от кулинарного таланта звезды "Кухни"

Звезда сериала "Кухня" Филипп Бледный поделился простым и вкусным рецептом. Артист записал процесс приготовления на видео.

Отечественные знаменитости, как и все граждане, вынуждены сидеть дома из-за пандемии коронавируса. Многие развлекают себя уборкой, готовкой и просмотром кино.

Звезда сериала "Кухня" опубликовала в личном "Инстаграм" свежий ролик. В кадре Филипп Бледный готовит макароны по-флотски. Он немного модернизировал классический рецепт. Фарш знаменитость заменила тушенкой.

Отметим, что Бледный сопроводил кулинарный урок забавными комментариями и звуковыми эффектами. Поклонниками от мастер-класса пришли в восторг.

"И да, не зря говорят, что мужчина на кухне-это бог😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самый лучший видео рецепт, который я видела! Профи кулинарии!!!😁👍👏👏👏👏👏", "Ааааа!!!Филипп!!Моя дочь чуть не "описалась от смеха", когда мы смотрели вместе с ней видео🤣🤣🤣Заходим сейчас на третий круг🤪🤣🤣🤣Спасибо Вам!🤗", "Это гениально!!!! И безумно аппетитно 🤤😋", "Сейчас все свободные девушки, кто смотрит это видео-облизнулись:) Не только от блюда, но и от мужчины, который это готовит🤤😉🙈", – хвалили звезду сериала "Кухня" поклонники.