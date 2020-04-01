Наживаются во время карантина: звезда российских сериалов о попытке уехать за город

Не так давно в многоквартирном доме, где живет Екатерина Рокотова, обнаружили несколько заболевших COVID-19. Артистка не захотела рисковать и решила уехать подальше от Москвы.
Оказалось, что найти жилплощадь сейчас крайне непросто. "Те, кто сдает дома, решили на этом нажиться: люди повышают цены и не идут на переговоры", – поделилась артистка. Более того, многие собственники апартаментов требуют сразу заплатить за целый год проживания.
Также в личном "Инстаграм" Екатерина написала, что планирует остаться на своей даче. Артистка запаслась продуктами. С собой Рокотова забрала любимую собаку.
По словам звезды российских сериалов, ситуация с коронавирусом развивается все стремительнее. Предугадать финал практически невозможно. Между тем уже сейчас понятно, что в ближайшее время ничего не изменится, поэтому Екатерина Рокотова отказалась от любых планов.
"И всем рекомендую по мере возможности либо уехать в загородные дома, либо оставаться в квартирах, не покидая их без видимых на то причин", – рассудила знаменитость.
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